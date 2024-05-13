«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор прошел по инициативе боливийской стороны. В ходе беседы были «обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях», передает ТАСС.
Кроме того, Арсе поздравил Путина и российский народ с 79-й годовщиной Победы.
Ранее президент Боливии Луис Арсе подверг критике решение США выделить 95 млрд долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.