Матвиенко: Сенаторы положительно оценивают кандидата на пост главы МВД Колокольцева

Tекст: Алексей Дегтярев

Сенаторы хорошо знают биографию Колокольцева и «исключительно положительно» относятся к такому представлению, сказала она, передает ТАСС.

Матвиенко указала, что кандидаты, представленные президентом Владимиром Путиным, отличаются колоссальным опытом. Колокольцев начинал свою работу с рядового милиционера и прошел путь до главы МВД.

«Это человек, который прошел <…> все ступени в системе внутренних дел и знает эту систему досконально», – сказала спикер Совфеда.

Сам Колокольцев, выступая в Совете Федерации, отметил, что за 2023 год россиянам возместили ущерб в 50 млрд рублей от коррупционных преступлений.

Напомним, в воскресенье Путин предложил сохранить за Колокольцевым должность главы МВД и направил его кандидатуру в Совфед.