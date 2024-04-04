Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.7 комментариев
Власти в Словакии хотят запретить пользоваться мобильными телефонами в начальных классах
Ученикам начальных классов Словакии планируется запретить пользоваться в школах мобильными телефонами, такое предложение подготовило министерство образования республики.
«Таким образом ведомство реагирует на тревожную информацию и данные о неблагоприятном влиянии мобильных телефонов на результаты и душевное спокойствие учеников», – приводит сообщение Минобразования Словакии ТАСС.
Ведомство подчеркивает, что запрет не отразится на внедрении цифровых технологий в школах, а направлен на «разумное использование», а также вводится для «создания среды, благоприятной для обучения детей».
«Исходя из исследований ОЭСР, нерегулируемое использование мобильных телефонов ухудшает концентрацию на учебе и имеет негативное влияние на результаты», - отметили в министерстве, добавив, что подобные ограничения уже введены в некоторых странах Евросоюза.
Полностью запретить пользоваться мобильными телефонами предлагается ученикам 1-3 классов во время обучения, на переменах и при нахождении на территории школы, а в 4-6 классах планируется разрешить пользоваться гаджетами с разрешения учителя и если этого требует школьная программа.
Ведомство планирует в скором времени завершить разработку поправок в законодательство страны.