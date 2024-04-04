Лавров: Слова Борреля о роли Украины напоминают заявления рейхскомиссара Коха

Политолог: Зеленский испугался неудобных вопросов Карлсона

Политолог Скачко: Киев попытается оправдать отказ Зеленского от интервью с Карлсоном

Tекст: Анастасия Куликова

«Зеленский любит внимание и стремится выступить везде, где это возможно. Но то, что он проигнорирует предложение Карлсона, изначально было ожидаемо», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Спикер объясняет: Зеленский попросту испугался неудобных вопросов, которые журналист однозначно будет задавать. «На них у украинского руководства нет честных и адекватных ответов. Все это выставит Зеленского не просто в роли «голого короля», но и глуповатого, несамостоятельного политика, пустышки», – уточнил собеседник.

Скачко не исключил, что ранее Зеленский давал интервью только тем СМИ, с которыми заранее были согласованы вопросы и позиция. «То есть существовал готовый сценарий беседы. С Такером Карлсоном такое провернуть невозможно. Да и заплатить ему за то, чтобы он по итогу обнародовал «приглаженное» интервью, вряд ли удалось бы. Мне кажется, что в этом случае репутация журналиста превыше любых денег», – пояснил политолог.

По мнению спикера, существует несколько вариантов, как в Киеве могут отреагировать на заявление американского журналиста об игнорировании интервью. «Так, первый из них предполагает, что офис Зеленского отмолчится. Второй сценарий подразумевает попытки оправдаться. Я допускаю, что на Банковой будут говорить о невозможности общения Зеленского с «прихвостнем Кремля», – указал Скачко. Он напомнил, что Такер Карлсон уже внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». «Это, вероятно, тоже будет использовано для внутренней аудитории как аргумент против интервью», – предположил политолог.

Впрочем, добавил собеседник, существует и третий вариант – офис Зеленского может обратиться за помощью к ЦРУ, чтобы те принудили Такера Карлсона на такое интервью, которое бы отвечало интересам Украины. «Все-таки пиар для режима Зеленского – это 95% успеха. Но лично я не верю, что даже если ЦРУ и согласится на подобную авантюру Киева, Такер Карлсон пойдет на размен репутации или поддастся давлению», – заключил Скачко.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что Владимир Зеленский так и не ответил на его предложения о проведении интервью. Об этом американский журналист сообщил в разговоре с конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. «Мы направили много запросов об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Разумеется, он их проигнорировал», – сказал Карлсон.

О намерении пообщаться с Зеленским журналист заявил после беседы с Владимиром Путиным. Напомним, интервью с президентом России вышло в феврале 2024 года, оно продлилось два часа. Беседа была посвящена российско-американским отношениям, конфликту на Украине и связям России с НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.



В соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) интервью набрало более 211,4 млн просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 млн. Карлсон объяснял решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он подчеркнул, что не чувствует за собой вины.

Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью Такеру Карлсону. По словам главы государства, тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. Карлсона Путин назвал «опасным человеком», поскольку он избрал тактику терпеливого слушателя.