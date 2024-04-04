Во Франции заявили об отказе США вводить войска на Украину

Tекст: Елизавета Шишкова

Меланшон не привел ссылок на источники, но выразил озабоченность заявлениями Макрона о возможной отправке военных на Украину, утверждая, что это выставляет французов «на первую линию фронта против России», передает ТАСС.

Кроме того, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также высказался против идеи отправки западных войск на Украину в интервью Би-би-си.

«Нет, мы не хотим давать (президенту России Владимиру – прим. ВЗГЛЯД) Путину подобные цели», – сказал он, подчеркнув, что это «вопрос политической воли».

Кэмерон заявил, что НАТО может действовать «для Украины», но не «на Украине». Он также сообщил о планах визита в США, где намерен призвать конгрессменов выделить дополнительную финансовую помощь Киеву.

Кроме того, Кэмерон предложил передать Украине вооружение, срок годности которого подходит к концу, вместо его утилизации.

Он подчеркнул, что НАТО готова выполнять свои обязательства по защите Польши и стран Прибалтики.

Ранее Блинкен заявил, что политика президента США Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет».