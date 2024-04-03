Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес

Пригожин: Пугачева кошмарила шоу-бизнес и сливала неугодных артистов

Tекст: Александра Юдина

Он вспомнил, что Пугачева всегда пользовалась огромным уважением в России, но ее слова о том, что «уехали самые умные», оскорбили многих людей, передает «Московский комсомолец».

«Как она может руководить процессом из Израиля? Она же претендовала на лицо № 1 этой страны», – задался вопросом продюсер.

Он также рассказал, что Пугачева «кошмарила» российский шоу-бизнес и могла «перекрыть кислород» неугодным ей артистам.

«Приходила на проект и говорила: «Я не хочу, чтобы Валерия была там». И все: у нее шли на поводу, убирали Валерию в пользу Аллы Пугачевой», – заявил Пригожин.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом. Запрос о признании Пугачевой иноагентом направлен в Минюст.