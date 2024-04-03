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    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    16 комментариев
    3 апреля 2024, 09:10 • Новости дня

    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных

    Мать десятого фигуранта дела о теракте Нарзуллаева назвала события в «Крокус Сити Холле» страшным горем

    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Ханифа Нарзуллаева выразила соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.

    «Как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.

    1 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые, задержанные в Дагестане, снабжали террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», а также сами готовили теракт в Каспийске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Террористическая ячейка из четырех иностранцев готовила теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске, указало ведомство, передает ТАСС.

    Подозреваемые также участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» исполнителей теракта в «Крокусе».

    Напомним, в ходе КТО в Дагестане задержали членов бандгруппы, планировавших теракты. Источник сообщал, что двое задержанных являются выходцами из Средней Азии.

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    1 апреля 2024, 08:34 • Новости дня
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) попала в больницу, когда узнала о теракте, сообщила одна из соседок родителей террориста.

    Как сообщил источник РИА «Новости», после того, как женщина услышала новость о теракте, она попала в больницу, где до сих пор лежит в реанимации без сознания.

    Ранее родители Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) выразили соболезнования семьям жертв.

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    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Пострадавшие в «Крокусе» попросили возбудить дело против владельцев комплекса

    Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пострадавшие в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье просят СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано противопожарными системами в должной мере, говорится в заявлении адвоката Игоря Трунова, поданного в интересах потерпевших на имя главы СК Александра Бастрыкина.

    Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144  и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.

    Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.

    Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».

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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    1 апреля 2024, 19:24 • Новости дня
    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая

    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды арестован до 22 мая

    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Басманный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» – гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоды, сообщили СМИ из зала судебного заседания.

    Судья Наталия Дударь заявила, что суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая, передает ТАСС.

    Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека», за которое ему грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

    Позже стало известно, что Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции и арестован на 12 суток.

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    31 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Родители Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), одного из участников теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 144 человека, выразили соболезнования семьям жертв.

    Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление. «Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Отец Мирзоева Барот Мирзоев также выразил соболезнования семьям погибших. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», – сказал он.

    Напомним, перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

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    1 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали на 12 суток

    Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» задержали за неповиновение полиции 25 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десятый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции, сообщил источник.

    Отмечается, что суд постановил арестовать его на 12 суток, подозреваемый при задержании оказывал сопротивление полиции, передает РИА «Новости».

    Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

    29 марта Басманный суд арестовал девятого подозреваемого по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. 26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

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    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    31 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус сити холле», он проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, сообщает пресс-служба СК РФ.

    Бастрыкин поручил изучить связи всех фигурантов дела, чтобы поименно установить организаторов и заказчиков преступления, передает РИА «Новости».

    Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Коментарии (3)
    1 апреля 2024, 17:27 • Новости дня
    Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
    Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» – Якубджони Юсуфзоды.

    Якубджони Юсуфзоды, по данным следствия, за несколько дней до теракта перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов, а часть средств – одному из исполнителей уже после совершения преступления, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье о теракте.

    Ранее сообщалось, что по решению Басманного суда под арест помещен девятый подозреваемый по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои.

    26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

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    1 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус»

    Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус» террористов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности сообщил на допросе, что передал оружие террористам, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл».

    На видео допроса, распространенном ФСБ, мужчина признается, что возил оружие напавшим на «Крокус» из Махачкалы в подмосковные Мытищи и помогал им финансами, передает ТАСС. Он также признал, что в его квартире в ходе обысков были обнаружены два автомата Калашникова и 460 патронов.

    Задержанные также признались, что планировали совершить теракт на набережной в Каспийске. Один из них заявил об этом сразу после задержания и сообщил, что у него дома находится бомба для этих целей. Об аналогичных планах рассказал второй задержанный.

    На видео ФСБ показаны кадры задержания, в том числе со вскрытием двери в квартиру, откуда вывели мужчину в шлепанцах, а также кадры осмотра найденных автоматов, пистолета. Кроме того, на кадрах запечатлено, как подозреваемые совершают операции в банкомате.

    В ЦОС ФСБ сообщили, что четверо задержанных в Дагестане иностранных граждан непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокусе», а также подготовили в Каспийске теракт в местах массового пребывания людей.

    Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане боевики оказались выходцами из Средней Азии.

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    1 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму

    СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму

    Tекст: Ольга Никитина

    США обеляют киевский режим, предоставляют ему помощь, тем самым рискуя быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В заявлении СВР говорится также, что администрация президента США Джо Байдена стремится исказить масштабную картину теракта в «Крокус Сити Холле», передает ТАСС.

    В Службе внешней разведки отметили, что при подготовке терактов в России Киев пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой.

    Помимо этого, по данным СВР, Вашингтон поручил российской несистемной оппозиции, которая проживает за рубежом, раздувать тему «необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала реакцию США на теракт в «Крокусе».

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    1 апреля 2024, 09:29 • Новости дня
    Следователи изъяли в МЧС документы по «Крокус Сити Холлу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла», сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, следователи анализируют данные о том, как часто проводились проверки «Крокус Сити Холла», какие нарушения были выявлены, а также как контролировалось их устранение.

    В настоящее время изъятая документация изучается.

    По данным источника, следствие проверяет информацию о том, что проверки «Крокус Сити Холла» проводились нерегулярно, а выявленные нарушения не устранялись.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков на совещании у российского лидера Владимира Путина по ситуации вокруг теракта в Подмосковье сообщил, что автоматические противопожарные системы в концертном зале «Крокус Сити Холл» сработали штатно в момент возгорания.

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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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