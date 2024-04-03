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Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных
Мать десятого фигуранта дела о теракте Нарзуллаева назвала события в «Крокус Сити Холле» страшным горем
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Ханифа Нарзуллаева выразила соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.
«Как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», – передает РИА «Новости» ее слова.
Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.