  • Новость часаВоевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России
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    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    26 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 14:14 • Новости дня

    Под Симферополем загорелись три железнодорожных цистерны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Три железнодорожные цистерны горят в поселке Комсомольском под Симферополем, есть пострадавшие, сообщили в МЧС.

    На месте работает штаб тушения пожара, задействованы 109 человек и 28 единиц техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса.

    «Также предварительно известно, что есть пострадавшие», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в административном здании в Югре.

    23 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Боррель раскрыл механизм конфискации активов России
    Боррель раскрыл механизм конфискации активов России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте рассказал, как будет работать механизм изъятия российских активов.

    Боррель отметил, первый шаг на пути к конфискации активов был сделан в феврале, когда Совет Евросоюза утвердил постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами.

    «Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать их отдельно», – сказал глава дипломатии ЕС, его слова приводит издание «Страна».

    По словам Борреля, этот механизм может приносить три млрд евро в год.

    Ранее сообщалось, что Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева.

    Коментарии (19)
    24 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Дело против замминистра обороны Иванова поручено военной контрразведке ФСБ
    Дело против замминистра обороны Иванова поручено военной контрразведке ФСБ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили в правоохранительных органах.

    «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», – приводит ТАСС слова источника.

    Он добавил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

    Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    В настоящее время с Ивановым проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра.

    Напомним, что Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

    Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.



    Коментарии (51)
    24 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Тимур Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Уточняется, что курирующий вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны Бородин, находясь в дружеских связях с замминистра Ивановым, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В суде указали, что взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

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    23 апреля 2024, 23:10 • Новости дня
    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП

    Полиция начала проверку по факту избиения в дорожном инциденте мужа актрисы Яны Поплавской

    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Москвы начали расследование по факту дорожного происшествия, которое случилось на севере столицы. В инциденте участвовал Евгений Яковлев, супруг известной актрисы Яны Поплавской, получивший, по ее словам, удар в голову.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между двумя водителями произошел на улице Расковой. Полицейские установили личности участников и опросили их.

    В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка действиям каждой из сторон, передает РИА «Новости»

    Ранее Яна Поплавская сообщила, что ее муж, направляясь на работу, стал участником «мелкого ДТП», спровоцированного другим водителем. По словам актрисы, Евгений Яковлев, выйдя из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову, в область виска и уха».

    Евгений Яковлев – известный радиоведущий.


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    23 апреля 2024, 17:36 • Новости дня
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    @ IMAGO/Turkish presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, и премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает это, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать действовать в соответствии с реалиями времени, поскольку это лучше, чем «опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер также выразил надежду, что армянская сторона «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнется новая эра».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

    Коментарии (45)
    23 апреля 2024, 19:36 • Новости дня
    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

    Главком ВС Норвегии заявил, что не ожидал такой скорости совершенствования ВС России

    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Breaking Defense.

    Кристофферсен утверждает, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году, а санкции не смогли повлиять на модернизацию российских сил, ожидаемого эффекта от рестрикций не получилось, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

    Коментарии (12)
    23 апреля 2024, 20:40 • Новости дня
    Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
    Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Turkish Airlines выпустила памятку для российских пассажиров, следующих из Стамбула в ряд стран Латинской Америки.

    Новые правила касаются рейсов, прибывающих в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу, передает «Газета.ru».

    Пассажиры, не соответствующие требованиям, могут столкнуться с проблемами при посадке на рейс. В частности, необходимо иметь единый или сквозной номер бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда и обратно, предъявить подтверждение бронирования гостиницы.

    Также следует иметь при себе кредитную карту и достаточное количество денежных средств. Пассажиры должны соблюдать соответствие между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы и провезти с собой багаж, помимо ручной клади.

    Помимо этого, путешественникам необходимо предъявить нотариально заверенные подтверждения целей поездки, если указаны работа, обучение и другие подобные причины.

    Напомним, посольство России в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки. Посольство рекомендовало россиянам в случае отказа в полете подавать иски против авиакомпании.

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    23 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке
    СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщает СК РФ.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

    Проводятся необходимые следственные меры.

    «Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», – сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как уточняет ТАСС, статья, по которой арестован Иванов, свидетельствует о том, что замминистра подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей. Согласно статье чиновнику грозит до 15 лет колонии.

    Иванов родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны. С 2012 года – заместитель председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016 год – генеральный директор АО «Оборонстрой».

    В мае 2016 года указом президента РФ назначен заместителем министра обороны РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, другими медалями.

    На посту замминистра обороны Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. Руководит в пределах своих полномочий планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу и для обеспечения нужд ВС. Утверждает в установленном порядке государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства обороны.

    Коментарии (81)
    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    24 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военкоры, политики, журналисты и блогеры отреагировали на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о хищении в особо крупном размере.

    «Бастрыкину и СКР дали карт-бланш. Что ж, мужики, защищайте интересы государства», – призвала журналист Анастасия Кашеварова в связи с арестом Иванова.

    «Арест Тимура Иванова всех удивляет, потому что удивляет, почему он не был арестован намного раньше», – отмечает политолог Сергей Марков.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что миллион, о хищении которого говорят в рамках дела в отношении Иванова, – это даже не сумма предполагаемой взятки. Миллион, считает он, появился «исходя из статьи», поскольку дело в отношении него квалифицируется как «хищение в особо крупном размере», а согласно закону, «особо крупный размер» – это сумма свыше 1 млн рублей.

    «То есть это может быть и пять миллионов, и 50. Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность», – считает Коц.

    Также военкор обратил внимание на биографию Сергея Бородина, товарища Иванова, еще одного фигуранта этого громкого дела. «Полковник с 2022 года являлся фигурантом скандального расследования о хищении десятков гектаров земли, в том числе на Алабинском полигоне», – сообщил Коц со ссылкой на публикации в газете «Коммерсант».

    Согласно этим данным, Бородин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, группа действовала с 2008 по 2019 год. В результате ее деятельности были похищены земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га. Кадастровая стоимость активов оценивается в 900 млн рублей.

    Тогда Бородин полностью признал вину в совершении преступления, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассказал военкор, предположив, что Иванов попал в поле зрения спецслужб именно тогда.

    «Специальная военная операция – путь к оздоровлению российского общества. Тяжелый, долгий, полный кочек, ухабов и ям. Еще одну проскочили, но путь еще не пройден до конца», – пишет «Рыбарь».

    «Хочется посмотреть, насколько же глубоко сейчас следователи будут копать. Потому что так-то не только военно-строительный комплекс можно вспомнить, но и ОАО «Славянка», и другие организации, так или иначе вовлеченные в эти все процессы. Можно, например, посмотреть департамент имущественных отношений, тоже относящийся к Иванову. Посмотреть, сколько там осталось военных лесов вдоль границы с Китаем и на других жизненно-важных участках. Потом можно посмотреть, как там аудит военных контрактов проводился, другие органы военного управления как привлекались. (…) Проблема куда глубже и шире, чем кажется на первый взгляд», – добавляет «Рыбарь».

    Telegram-канал Fighterbomber пишет, что именно Иванов отвечал за «вечнострои военных недоаэродромов, без заборов, рулежек, укрытий с ценниками к концу строительства в икс пять». По мнению автора блога, «хлопнули его» только сегодня, поскольку в стране «появились условия привлечения к ответственности должностных лиц непосредственно виновных в ошибках (…), показухах и тотальном обмане, которые, в свою очередь, обошлись нам в десятки тысяч жизней». «В общем, лед тронулся, господа присяжные заседатели!» – говорится в публикации.

    «Нашим людям нужна справедливость. Душа русская требует», – пишет Telegram-канал «Месть доброй воли» в связи с арестом Иванова. «Вот это вот все получается даже интереснее, чем новое отжатое у Украины село – освобождение наших земель входит в рутину. А вот замминистра в суде – новиночка. Улюкаев подзабылся», – отмечает автор блога.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Вины своей он не признал.

    По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ.

    Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

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    23 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ

    Эксперт Анпилогов: У России открываются новые возможности для поражения инфраструктуры в тылу ВСУ

    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинская ПВО деградирует, у ВСУ не хватает ЗРК, нет запаса ракет. Это позволяет ожидать роста эффективности ударов ВС РФ по логистической инфраструктуре и военным складам противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Анпилогов. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал нарастить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

    Россия уничтожает логистические маршруты и склады оружия ВСУ по мере развития своих военно-технических возможностей, в частности – в области беспилотников, а также получения актуальных разведданных, пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Это комплексная задача, одними крылатыми ракетами логистику не уничтожить. Множество факторов находятся в тесной и органической взаимосвязи, начиная с расчетов работы ПВО противника и заканчивая его возможностями использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Напомню, что США, несмотря на свое полное господство в воздухе во время вьетнамской кампании, почти год ежедневно бомбили железнодорожный мост «Пасть дракона», который использовался как одна из линий снабжения», – напомнил эксперт.

    По его словам, для уничтожения только одной бетонной опоры (быка) железнодорожного моста через Днепр «нужно предпринять серьезные усилия».

    «Это доказывают попытки украинской стороны атаковать Крымский мост. Во второй раз удалось только добиться разрушения и сдвига с места нескольких пролетов моста, после этого движение восстанавливалось буквально в течение месяца. Поэтому сказать, что логистическая инфраструктура в такой насыщенной коммуникациями стране как Украина, может быть быстро уничтожена – это выдавать желаемое за действительное», – добавляет специалист.

    Сейчас украинская ПВО, подчеркивает Анпилогов, быстро деградирует, наблюдается нехватка зенитных ракетных комплексов, нет запаса ракет, все это дает основания ожидать повышения эффективности российских ударов по логистической инфраструктуре и военным складам противника.

    «У ВС России открываются новые возможности для эффективного поражения логистической инфраструктуры в стратегическом тылу ВСУ. В первую очередь это река Днепр, которая фактически рассекает Украину на две части. В условиях противодействия противника и ограниченности собственных ресурсов, которые всегда присутствуют на войне, Минобороны РФ и Генштаб принимают, с моей точки зрения, наилучшие из возможных решений», – говорит спикер.

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны сообщил, что российская армия нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Он отметил, что российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – заявил глава ведомства.

    Также министр указал: в подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления, в практику внедряют опыт, полученный в ходе СВО, особое внимание уделяют подготовке для применения дронов. Обучением занимаются инструкторы – участники боевых действий, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине уже находится на складах в Германии и Польше, пишет CNN. По информации ресурса, это позволит в короткие сроки направить вооружения на Украину.

    Одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды. Однако Киев столкнется с вызовом в вопросе логистики при поставке снарядов на необходимые участки фронта. Но даже после этого Украине не удастся преодолеть преимущество России по количеству используемых боеприпасов.

    При этом, как уверяет представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, у США надежная логистика, поэтому снаряды из Германии на Украину могут быть доставлены в течение нескольких дней.

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    23 апреля 2024, 23:18 • Новости дня
    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова

    Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова

    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ сообщил о проведении следственных действий в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 1 млн рублей.

    «Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.

    Коментарии (18)
    24 апреля 2024, 07:13 • Новости дня
    Сотни тысяч аргентинцев вышли на митинг против реформы образования
    Сотни тысяч аргентинцев вышли на митинг против реформы образования
    @ Cristina Sille/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Около 800 тысяч человек вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе против реформ правительства в сфере университетского образования

    Массовые манифестации прошли по всей стране, собрав, по оценкам организаторов, более миллиона участников, передает ТАСС.

    Протестующие выступают в защиту общедоступного и бесплатного высшего образования. Реформы, продвигаемые правительством президента Хавьера Милея, предусматривают сокращение государственного финансирования системы образования.

    Милей, вступивший в должность в декабре прошлого года, охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику.

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    24 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова

    Военный эксперт: Борьба с коррупцией в армии положительно скажется на СВО

    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Замминистра обороны России Тимур Иванов курировал сферу строительства в армии. Его арест никак не помешает деятельности подконтрольных ему департаментов, но в перспективе положительно скажется на их работе и на обстановке в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Басманный суд арестовал Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве.

    «Важность ареста Иванова отмечают многие. Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Иванов курировал строительство объектов для пользования Минобороны, например, казарм или аэродромов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», – отмечает он.

    «Следует ожидать, что силовики проведут следственные мероприятия в департаментах, курируемых Ивановым. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», – заключил Климов.

    В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

    По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». На время предварительного следствия Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово».


    Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. «Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности», – приводит «Интерфакс» заявление источника. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.

    Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.00. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант», эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания (ИВС). По информации ТАСС, обвиняемый давно находился в оперативной разработке. Источник агентства сообщил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

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