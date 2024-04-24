Песков заявил, что не слышал об обвинении Иванова в госизмене

Tекст: Алексей Дегтярев

«Нет, об этом ничего не известно», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также призвал ориентироваться на официальную информацию по поводу ареста Иванова, поскольку сейчас озвучивается «очень много разных «перетолков».

Представитель Кремля напомнил, что следствие по делу продолжается, и все подобные рассуждения – «не что иное как спекуляции».

«Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов. И конечно, в конечном итоге – решение суда», – заключил он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Иванов якобы также подозревается в госизмене.

Суд арестовал замглавы Минобороны до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Он не признал вину в инкриминируемом деянии.

Согласно версии следствия, замминистра получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.