Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.0 комментариев
В США обеспокоились угрозой теракта по сценарию московского «Крокуса»
Глава ФБР Рэй: США встревожены риском атаки, аналогичной теракту в «Крокусе»
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что власти США всерьез обеспокоены возможностью проведения теракта, подобного тому, что произошел в московском «Крокус Сити Холле».
Рэй в интервью телеканалу NBC заявил, что США все больше обеспокоены угрозой «какой-либо скоординированной атаки» на своей территории. И это, по его словам, может «не сильно отличаться от того, что мы видели в концертном зале в России», передает Ura.ru.
По словам Рэя, риск террористической атаки в США увеличился после начала военной операции Израиля против Палестины осенью прошлого года. Он выразил опасения, что особенно высок уровень угрозы со стороны одиночных исполнителей и малых экстремистских групп.
Рей и ранее заявлял о возросшей угрозе террористической атаки в США после нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Напомним, в результате совершенного теракта в концертном зале 22 марта погибли 144 человека.