В США обеспокоились угрозой теракта по сценарию московского «Крокуса»

Глава ФБР Рэй: США встревожены риском атаки, аналогичной теракту в «Крокусе»

Tекст: Ольга Никитина

Рэй в интервью телеканалу NBC заявил, что США все больше обеспокоены угрозой «какой-либо скоординированной атаки» на своей территории. И это, по его словам, может «не сильно отличаться от того, что мы видели в концертном зале в России», передает Ura.ru.

По словам Рэя, риск террористической атаки в США увеличился после начала военной операции Израиля против Палестины осенью прошлого года. Он выразил опасения, что особенно высок уровень угрозы со стороны одиночных исполнителей и малых экстремистских групп.

Рей и ранее заявлял о возросшей угрозе террористической атаки в США после нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Напомним, в результате совершенного теракта в концертном зале 22 марта погибли 144 человека.