  • Новость часаПутин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как системы ПВО России стали лучшими в мире
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    Путин: Теракты против России – это обоюдоострое оружие
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах
    Пострадавшие в «Крокусе» потребовали дела против владельцев комплекса
    В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 13:59 • Новости дня

    Пострадавшие в «Крокусе» попросили возбудить дело против владельцев комплекса

    Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пострадавшие в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье просят СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано противопожарными системами в должной мере, говорится в заявлении адвоката Игоря Трунова, поданного в интересах потерпевших на имя главы СК Александра Бастрыкина.

    Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144  и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.

    Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.

    Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».

    1 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые, задержанные в Дагестане, снабжали террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», а также сами готовили теракт в Каспийске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Террористическая ячейка из четырех иностранцев готовила теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске, указало ведомство, передает ТАСС.

    Подозреваемые также участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» исполнителей теракта в «Крокусе».

    Напомним, в ходе КТО в Дагестане задержали членов бандгруппы, планировавших теракты. Источник сообщал, что двое задержанных являются выходцами из Средней Азии.

    Коментарии (13)
    1 апреля 2024, 08:34 • Новости дня
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) попала в больницу, когда узнала о теракте, сообщила одна из соседок родителей террориста.

    Как сообщил источник РИА «Новости», после того, как женщина услышала новость о теракте, она попала в больницу, где до сих пор лежит в реанимации без сознания.

    Ранее родители Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) выразили соболезнования семьям жертв.

    Коментарии (16)
    1 апреля 2024, 19:24 • Новости дня
    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая

    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды арестован до 22 мая

    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Басманный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» – гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоды, сообщили СМИ из зала судебного заседания.

    Судья Наталия Дударь заявила, что суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая, передает ТАСС.

    Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека», за которое ему грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

    Позже стало известно, что Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции и арестован на 12 суток.

    Коментарии (5)
    31 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Родители Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), одного из участников теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 144 человека, выразили соболезнования семьям жертв.

    Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление. «Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Отец Мирзоева Барот Мирзоев также выразил соболезнования семьям погибших. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», – сказал он.

    Напомним, перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Коментарии (6)
    30 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Минуту молчания в память о погибших в теракте объявили у «Крокус Сити Холла»

    Tекст: Вера Басилая

    Минута молчания была объявлена у «Крокус Сити Холла» в память о погибших при теракте, затем оркестр под управлением Валерия Гергиева дал концерт.

    На площадке перед сценой, где расположились музыканты, из сотен свечей составлены фигуры трех журавлей. На протяжении всего девятого дня трагедии к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтили память погибших также послы иностранных государств, передает РИА «Новости».

    «Волонтеры Победы» Кировской области вместе с волонтерами из других общественных организаций и неравнодушными гражданами почтили память погибших в трагедии. Добровольцы предлагали участникам акции прикрепить бумажного журавлика со словами поддержки к памятному арт-объекту. Также «Волонтеры Победы» Камчатского края вместе с неравнодушными жителями региона зажгли свечи памяти.

    «Бессмертный полк» России предложил всем желающим в этот день разместить на своей странице в соцсетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля.

    Ранее главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств, в том числе послы США и стран ЕС, почтили память жертв теракта и возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокуса».

    Также в память о погибших в небо были запущены белые шары.

    Коментарии (5)
    30 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    В Москве простились с мужчиной, всю ночь спасавшим людей из «Крокуса»

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве в церкви Сурб Хач Армянского храмового комплекса прошла церемония прощания с Кареном Енгибаряном, который погиб после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Енгибарян оказался неподалеку от места теракта и всю ночь помогал пострадавшим: вытаскивал людей из дыма, отводил к медикам. В результате он сильно надышался угарным газом, простыл и был госпитализирован. Состояние Енгибаряна ухудшалось, и 29 марта он умер, передает ТАСС.

    Проститься с Енгибаряном пришли не только его семья и друзья, но и родственники тех, кого он спас.

    Коментарии (4)
    1 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали на 12 суток

    Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» задержали за неповиновение полиции 25 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десятый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции, сообщил источник.

    Отмечается, что суд постановил арестовать его на 12 суток, подозреваемый при задержании оказывал сопротивление полиции, передает РИА «Новости».

    Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

    29 марта Басманный суд арестовал девятого подозреваемого по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. 26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

    Коментарии (7)
    30 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
    Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», по неустановленным жертвам проводятся генетические экспертизы, сообщили в Следственном комитете.

    Руководитель следственной группы доложил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о том, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме. Отмечено, что удалось установить личности 134 погибших в теракте в «Крокусе»,  по неустановленным пока жертвам проводятся генетические экспертизы, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    Бастрыкин поручил следователям детально установить события до теракта, чтобы установить всех организаторов, заказчиков и соучастников.

    Ранее число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека. По данным на 6.00 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, из которых 144 погибли.

    Коментарии (3)
    31 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус сити холле», он проверил работу следователей, криминалистов и экспертов, сообщает пресс-служба СК РФ.

    Бастрыкин поручил изучить связи всех фигурантов дела, чтобы поименно установить организаторов и заказчиков преступления, передает РИА «Новости».

    Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Коментарии (3)
    30 марта 2024, 17:00 • Новости дня
    Закрыт барбершоп, в котором работал один из исполнителей теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Барбершоп My Style в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», был закрыт, со здания сняли вывеску.

    Владелец соседнего магазина электроники рассказал, что вывеску сняли примерно через день после теракта, когда в адрес барбершопа стали поступать угрозы, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что благоразумный человек, даже с учетом вот этих эмоций, злобы, нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние. Он не будет сам отличаться от этих вот других... террористов», – отметил мужчина.

    По его словам, подозреваемый Мухаммадсобир Файзов работал в парикмахерской с конца 2023 года, но за месяц-полтора до теракта уволился.

    «По нему вообще не скажешь. Я, конечно, мягко скажем, был в шоке, когда узнал, что это он», – подчеркнул собеседник.

    Ранее клиент барбершопа, где работал подозреваемый, рассказал, что Файзов с трудом говорил по-русски, а также был недисциплинирован

    Коментарии (0)
    1 апреля 2024, 17:27 • Новости дня
    Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
    Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» – Якубджони Юсуфзоды.

    Якубджони Юсуфзоды, по данным следствия, за несколько дней до теракта перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов, а часть средств – одному из исполнителей уже после совершения преступления, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье о теракте.

    Ранее сообщалось, что по решению Басманного суда под арест помещен девятый подозреваемый по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои.

    26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

    Коментарии (4)
    1 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус»

    Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус» террористов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности сообщил на допросе, что передал оружие террористам, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл».

    На видео допроса, распространенном ФСБ, мужчина признается, что возил оружие напавшим на «Крокус» из Махачкалы в подмосковные Мытищи и помогал им финансами, передает ТАСС. Он также признал, что в его квартире в ходе обысков были обнаружены два автомата Калашникова и 460 патронов.

    Задержанные также признались, что планировали совершить теракт на набережной в Каспийске. Один из них заявил об этом сразу после задержания и сообщил, что у него дома находится бомба для этих целей. Об аналогичных планах рассказал второй задержанный.

    На видео ФСБ показаны кадры задержания, в том числе со вскрытием двери в квартиру, откуда вывели мужчину в шлепанцах, а также кадры осмотра найденных автоматов, пистолета. Кроме того, на кадрах запечатлено, как подозреваемые совершают операции в банкомате.

    В ЦОС ФСБ сообщили, что четверо задержанных в Дагестане иностранных граждан непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокусе», а также подготовили в Каспийске теракт в местах массового пребывания людей.

    Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане боевики оказались выходцами из Средней Азии.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму

    СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму

    Tекст: Ольга Никитина

    США обеляют киевский режим, предоставляют ему помощь, тем самым рискуя быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В заявлении СВР говорится также, что администрация президента США Джо Байдена стремится исказить масштабную картину теракта в «Крокус Сити Холле», передает ТАСС.

    В Службе внешней разведки отметили, что при подготовке терактов в России Киев пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой.

    Помимо этого, по данным СВР, Вашингтон поручил российской несистемной оппозиции, которая проживает за рубежом, раздувать тему «необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала реакцию США на теракт в «Крокусе».

    Коментарии (3)
    30 марта 2024, 15:03 • Новости дня
    Белые шары запустили в небо в память о погибших в теракте в «Крокусе»

    Участники акции памяти жертв теракта в «Крокусе» запустили белые шары в небо

    Tекст: Вера Басилая

    Участники акции памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» на девятый день трагедии запустили в небо белые воздушные шары в память о погибших, сообщает РИА «Новости».

    В церемонии приняли участие, в том числе, послы нескольких десятков стран, передает РИА «Новости».

    Ранее главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств, в том числе послы США и стран ЕС, почтили память жертв теракта и возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокуса».

    Коментарии (0)
    1 апреля 2024, 09:29 • Новости дня
    Следователи изъяли в МЧС документы по «Крокус Сити Холлу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла», сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, следователи анализируют данные о том, как часто проводились проверки «Крокус Сити Холла», какие нарушения были выявлены, а также как контролировалось их устранение.

    В настоящее время изъятая документация изучается.

    По данным источника, следствие проверяет информацию о том, что проверки «Крокус Сити Холла» проводились нерегулярно, а выявленные нарушения не устранялись.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков на совещании у российского лидера Владимира Путина по ситуации вокруг теракта в Подмосковье сообщил, что автоматические противопожарные системы в концертном зале «Крокус Сити Холл» сработали штатно в момент возгорания.

    Коментарии (3)
    Главное
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    ДНР: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ
    CNN: Киев с союзниками планируют атаки дронов на объекты в России
    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
    Нидерланды начали расследование «финансирования» Россией европейских политиков
    В Минобороны «голую вечеринку» в клубе «Мутабор» сочли актом ментальной агрессии
    В Краснодарском крае за неделю погибло более 100 дельфинов

    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовит правовую базу для осуждения Украины в Гааге

    МИД России отправил в Киев досудебные претензии, связанные с террористическими преступлениями. Кроме того, Москва потребовала ареста и выдачи организаторов терактов, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» еще в одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значение для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай – и теперь там многое изменится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............