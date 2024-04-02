Пострадавшие в «Крокусе» попросили возбудить дело против владельцев комплекса

Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144 и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.

Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.

Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».