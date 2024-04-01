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    Андрей Полонский Андрей Полонский Украина стала «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    48 комментариев
    1 апреля 2024, 09:29 • Новости дня

    Следователи изъяли в МЧС документы по «Крокус сити холлу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус сити холла», сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, следователи анализируют данные о том, как часто проводились проверки «Крокус сити холла», какие нарушения были выявлены, а также как контролировалось их устранение.

    В настоящее время изъятая документация изучается.

    По данным источника, следствие проверяет информацию о том, что проверки «Крокус сити холла» проводились нерегулярно, а выявленные нарушения не устранялись.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков на совещании у российского лидера Владимира Путина по ситуации вокруг теракта в Подмосковье сообщил, что автоматические противопожарные системы в концертном зале «Крокус Сити Холл» сработали штатно в момент возгорания.

    29 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»

    Суд: Девятый подозреваемый в теракте обматерил полицейских при задержании

    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои задержали у здания концертного зала за вызывающее поведение, говорится в постановлении Преображенского суда Москвы.

    Лутфуллои 23 марта остановили у здания «Крокуса» для проверки на причастность к теракту. Правоохранители попросили его предъявить документы, и он начал «выражаться грубой нецензурной бранью» и вести себя вызывающе, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    На неоднократные требования прекратить противоправные действия подозреваемый не реагировал. 25 марта Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Он признал вину в суде.

    До этого Следственный комитет ходатайствовал об аресте Лутфуллои в Басманном суде Москвы. Он является фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Какая именно у него была роль в теракте, не сообщается.

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 19:41 • Новости дня
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    @ @KarenEngibaryan

    Tекст: Дарья Григоренко

    35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей, сообщили в Союзе армян России.

    В Telegram-канале Союза армян России рассказали, что мужчина в момент трагедии находился неподалеку от концертного зала. Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. В Союзе добавили, что Енгибарян, рискуя жизнью, вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и возвращался обратно, чтобы помочь другим, а одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро, пишет «Коммерсант».

    В итоге мужчина сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось, говорится в сообщении.

    В Союзе сообщили, что прощание с Енгибаряном пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.

    Ранее очевидцы рассказали, что один из зрителей «Крокуса» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала.

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 144 человека, пострадало 382 человека.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»

    Захарова указала на лицемерие заявлений Пугачевой и Макаревича о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла лицемерием и предательством заявления певицы Аллы Пугачевой и музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в России) о том, что скорбеть по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» нужно «молча».

    Захарова в Telegram отметила, что те, кого россияне долгое время считали «своими, народными, родными», оказались «не друг, не враг, а так». Она указала, что эти люди «неделю молчали» после теракта, а затем заявили, что «скорбеть надо молча».

    Захарова прокомментировала слова Пугачевой, которая заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram», и Макаревича**, назвавшего «пошлейшим занятием» публичное выражение скорби.

    Официальный представитель МИД выразила недоумение по поводу такой позиции, напомнив, что многие мировые шедевры были созданы как ответ на трагедии. Захарова привела в пример «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, песню «Журавли» на стихи аварского поэта Расула Гамзатова, а также подчеркнула, что гобелен по мотивам картины Пикассо «Герника» не случайно долгое время находился «у входа в зал заседаний» СБ ООН. Захарова вспомнила, что группа «Машина времени» в память о жертвах теракта в Тушине сама исполняла песню «Пока горит свеча», хотя та и была написана по другому поводу.

    Она также напомнила о публичной реакции Пугачевой на смерти Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова, а также о реакции Максима Галкина (признан иноагентом в России) на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Она напомнила, что Макаревич** «не молчал ни когда умер Михаил Горбачев, ни совсем недавно, после событий 7 октября в Израиле».

    «Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!» – заявила официальный представитель МИД России.

    В конце своего заявления Захарова выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна. Она подчеркнула, что делает это «публично», ведь «мир должен знать настоящих героев».

    Напомним, 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей.

    Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях. Макаревич** также раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта и призвал «не трындеть».

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    29 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»

    Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»

    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

    На своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».

    «Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.

    Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

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    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    @ CBS News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    30 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения у семей погибших в «Крокус Сити Холла»

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мать главаря напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Шамсидина Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения от своей семьи близким пострадавших и близких в теракте.

    В Telegram-канале агентства Ruptly опубликовано видеозапись, на которой мать Шамсидина Фаридуни Муассар Заргарова в слезах просит прощения от имени своей семьи.

    По ее словам, женщина не понимает, зачем ее сын совершил этот поступок.

    Также женщина призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул».

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    30 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты заявили о возможном обнаружении криптокошелька, через который исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» могли перечислять средства.

    Так, в связанном с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в России) Telegram-канале был найден связанный с кошельком номер телефона, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, в день теракта с этого номера была переведена террористам сумма, в два раза меньше, чем была им обещана.

    При этом отмечается, что обнаруженный номер телефона, привязанный к криптокошельку, также связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГ*.

    Известно также, что администратор Telegram-канала с ником Mavlavi_56, администрировал и другие ресурсы ИГ*.

    Кроме того, по данным агентства, в Telegram-канале, который собирал средства для теракта, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.

    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (11)
    29 марта 2024, 13:52 • Новости дня
    Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек

    Министр Мурашко: В больнице умер пострадавший при теракте пациент

    Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В больнице умер пациент, пострадавший в ходе теракта в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Министр сообщил, что умерший пациент получил во время теракта тяжелые огнестрельные ранения. Врачи боролись за его жизнь, сделав все возможное, добавил Мурашко, выразив родным и близким погибшего соболезнования, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о 143 погибших при теракте.

    Кроме того, 98 пострадавших, по информации Мурашко, выписаны из больниц. А в ближайшее время, по словам министра, будут выписаны еще 19 человек. На лечении остаются 69 человек. В крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший.

    Коментарии (7)
    30 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека
    Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» выросло до 551 человека, сообщил подмосковный главк МЧС.

    По данным на 6.00 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, из которых 144 погибли, передает ТАСС.

    В медслужбах уточнили, что большинство пострадавших были направлены на амбулаторное лечение.

    Ранее был допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса».

    Коментарии (7)
    29 марта 2024, 11:28 • Новости дня
    В МИД заявили о деградации руководства СЕ

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ ввиду отсутствия реакции на теракт в «Крокусе»

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Отсутствие какой-либо реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье указывает на деградацию всей структуры, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    Согласно комментарию дипломата на сайте российского дипведомства, руководство СЕ демонстрирует показательное и циничное безразличие.

    Захарова подчеркнула, что такое поведение руководства Совета Европы снова подтвердило глубокую деградацию СЕ, которое погрязло в двойных стандартах и лицемерии.

    Накануне газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

    Коментарии (0)
    30 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса»
    Допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Следствие провело допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, сообщили в правоохранительных органах.

    Допрос проведен в связи с шагами по проверке пожарной безопасности, а также систем противопожарной защиты, передает ТАСС.

    Напомним, как рассказали очевидцы, террористы принесли с собой бензин, облили им кресла и стены, после чего подожгли. Очевидцы заявляли, что не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение.

    В МЧС воздержались от оценок противопожарной системы «Крокуса», отметив, что оценки озвучат по завершении следствия. Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что система пожаротушения была задействована, но не справилась с огнем, поскольку пожар распространился на слишком большую площадь.


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    29 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокусе»

    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

    На странице в соцсети во «ВКонтакте» указано, что мужчина оттолкнул супругу и сына на безопасное расстояние, при этом сам он попал под шквальный огонь, получил ранение.

    Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти ветерана не удалось.

    Тимур Мясников воевал в Таджикистане, Косово, последние несколько лет – в зоне спецоперации.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

    Коментарии (3)
    31 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Родители Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), одного из участников теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 144 человека, выразили соболезнования семьям жертв.

    Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление. «Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Отец Мирзоева Барот Мирзоев также выразил соболезнования семьям погибших. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», – сказал он.

    Напомним, перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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