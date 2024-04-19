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    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    5 комментариев
    19 апреля 2024, 16:46 • Новости дня

    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана

    Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

    Tекст: Ольга Никитина

    Между руководством России и Ирана были телефонные контакты, после которых российская сторона передала израильтянам, что Иран не хочет эскалации, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» заявил, что Иран не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет, передает РИА «Новости».

    В Кремле заявляли ранее, что Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.

    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

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    18 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может пересмотреть заявленную им ранее ядерную политику на фоне угрозы агрессии Израиля, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

    «Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», – приводит его слова агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    В КСИР также заявили, что Ирану известно местоположение «всех ядерных объектов Израиля» и он готов мгновенно атаковать их в случае агрессии Тель-Авива.

    Ранее бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия.

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    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

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    18 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против нарушителей резолюций Совбеза по сектору Газа

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что резолюция СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа не выполнялась. Он призвал рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей резолюций Совбеза.

    Небензя подчеркнул, что «невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей», данный вопрос нужно обсудить «безотлагательно», передает РИА «Новости».

    Постпред заявил, что предотвратить «разрастание катастрофы в Газе» может только немедленное прекращение огня, которое позволит получить доступ ко всем нуждающимся жителям, передает ТАСС.

    Он отметил, что вопреки резолюции СБ ООН в палестинском анклаве продолжается эскалация боевых действий, «по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Армия обороны Израиля блокирует половину гуманитарных конвоев, следующих в сектор».

    Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Постпред России опроверг заявление США о том, что резолюция не является обязывающей.

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    19 апреля 2024, 12:14 • Новости дня
    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану

    Политолог Ципис: Израиль нанес символический удар по территории Ирана, чтобы «сравнять счет» с Исламской республикой

    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ответная атака Израиля по территории Ирана была исключительно символической, так как не затронула ядерные объекты Исламской республики. После обмена ударами конфликт, вероятно, будет спущен на тормозах, так как эскалация приведет к большому ущербу для обеих сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль нанес удар по территории Ирана.

    «Удар по Ирану, судя по всему, все же был нанесен дронами. Их преимущество в том, что они могут пролететь большое расстояние на низкой высоте. Это затрудняет их обнаружение. Кроме того, движение БПЛА можно корректировать с земли», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Нанесение удара в районе Исфахана, скорее всего, обусловлено нахождением там авиабазы. Вероятно, Израиль атаковал самолеты, которые потенциально способны долететь до его территории в случае полномасштабной войны. Кроме того, нельзя исключать вероятность наличия на территории объекта склада с иранскими дронами», – отмечает собеседник.

    «Атаку я бы назвал символической. Израиль «сравнял счет» с Ираном и показал, что имеет оружие, способное поразить территорию Исламской республики. Кроме того, не были задеты ядерные объекты Тегерана, расположенные глубоко в горах. Для их уничтожения необходимо применять специальные ракеты, но еврейское государство не пошло на данный шаг. Это также подтверждает тезис о символизме», – подчеркивает он.

    «Теперь, вероятно, конфликт будет «спущен на тормозах». Однако если Тегеран все же решит ответить, это грозит дальнейшей серьезной эскалацией. Она, в свою очередь, способна нанести Израилю и самому Ирану огромный ущерб», – заключил Ципис.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Агентство Fars на своей странице в X (ранее Твиттер, соцсеть заблокирована в России) отметило, что иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Были слышны три взрыва. Возможной целью могла быть радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна.

    Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что БПЛА «летели на пониженной высоте и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны». Нанесение ракетного удара по стране было опровергнуто.

    Иранские военные сообщают, что звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает IRNA. Также в агентстве отмечают, что сам город и провинция в результате атаки не пострадали, на данный момент даже аэропорт восстановил свою работу.

    Представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан в свою очередь заявил, что беспилотники, сбитые средствами ПВО в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории Исламской республики.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало ущерба иранской ядерной инфраструктуре после сообщений о возможном ударе Израиля. Глава организации Рафаэль Гросси при этом призвал к деэскалации напряженности и подчеркнул, что такие объекты не должны становиться мишенями военных действий.

    Одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth пишет, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство Исламской республики смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с еврейским государством.

    «Око за око, зуб за зуб», – сказали источники издания The Jerusalem Post в службе безопасности и правительстве еврейского государства. Тем не менее эти люди отмечают, что израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана.

    Напомним, ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщало местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

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    19 апреля 2024, 07:00 • Новости дня
    В Иране опровергли ракетные удары по территории страны

    Tasnim заявило, что ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано

    В Иране опровергли ракетные удары по территории страны
    @ Carsten Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские агентства заявляют, что ракетные удары по территории страны не наносились, силы противоракетной обороны не активировались, сбиты три беспилотника в небе над Исфаханом.

    Об этом заявили Tasnim и IRNA, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщает, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что беспилотники «летели на пониженной высоте, и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны».

    Иранские власти также сообщили, что нефтяные объекты в провинции Тебриз на северо-западе страны не пострадали во время атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану, взрывы произошли в Исфахане. Другие источники заявили о «небольших неизвестных беспилотниках».

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    17 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Израиль отложил удар по Ирану

    Axios: Израиль планировал нанести удар по Ирану в понедельник

    Израиль отложил удар по Ирану
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тель-Авиве планировали нанести удар по Ирану вечером 15 апреля, но передумали, пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Как сообщил Axios источник в вашингтонской администрации, Израиль уведомил о своем решении США, однако неизвестно, «по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль. Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории.

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    18 апреля 2024, 09:36 • Новости дня
    Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу

    Спикер МИД Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу

    Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден запретил Израилю нападать на Хайфу, с таким же успехом он мог бы запретить себе участвовать в выборах, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что запрет нападать на Хайфу установил человек, который направляет миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру.

    Захарова саркастично отметила, что с таким же успехом Байден мог бы запретить себе участвовать в выборах.

    Ранее в Белом доме заявили, что Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.

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    19 апреля 2024, 00:46 • Новости дня
    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН

    США наложили вето на проект резолюции СБ ООН с рекомендацией принять Палестину в состав всемирной организации

    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США наложили вето на проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

    Швейцария и Великобритания воздержались при голосовании, остальные страны СБ ООН проголосовали за подготовленный Алжиром документ, передает РИА «Новости».

    Если бы рекомендация СБ была принята, предложение поступило бы в Генассамблею. Чтобы Палестину приняли в ООН как полноправного члена, за нее должны были бы проголосовать две трети стран ГА. Сейчас у Палестины статус наблюдателя.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что США проголосовали против, так как Палестинская администрация не провела реформы, к которым призывает Вашингтон. По мнению США, эти реформы должны «помочь создать атрибуты готовности к государственности», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Вуда, «террористическая организация ХАМАС в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции».

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдеп заявлял, что «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН». Россия призывала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.

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    19 апреля 2024, 02:53 • Новости дня
    Половина дипломатов покинула зал СБ ООН перед выступлением постпреда Израиля

    Около половины присутствовавших дипломатов покинули зал СБ ООН и не стали слушать выступление постпреда Израиля Эрдана

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал СБ ООН.

    Эрдан выступал последним после голосования по вопросу о принятии Палестины в ООН. Свободных мест в зале СБ ООН почти не было, но перед его выступлением около половины присутствовавших, в основном из арабских стран, вышли из зала, передает ТАСС.

    Десятки дипломатов встали посреди заседания со своих мест и направились к двум выходам по обе стороны от «стола-подковы», передает РИА «Новости».

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    17 апреля 2024, 21:11 • Новости дня
    В Конгрессе США назвали дату презентации проекта помощи Украине и Израилю

    Спикер Джонсон: Проект помощи Украине и Израилю будет представлен в среду

    В Конгрессе США назвали дату презентации проекта помощи Украине и Израилю
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что инициативы о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе будут представлены в Палате представителей в среду.

    Кроме того, будет обнародован законопроект по «продаже конфискованных российских активов» и касательно «санкций и противостояния России, Китаю и Ирану», сообщил Джонсон, передает ТАСС.

    Он добавил, что итоговое голосование по этим законопроектам планируется провести в субботу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    17 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    В США представили законопроект помощи Израилю

    Конгрессмены в новом законопроекте помощи США предложили выделить Израилю 26 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект о помощи Израилю, который представили в Палате представителей Конгресса США, предполагает выделение более 26 млрд долларов для поддержки, а также 2,4 млрд долларов на финансирование американских ВС США на Ближнем Востоке, следует из текста документа.

    Отмечается, что 4,4 млрд долларов выделят на эксплуатацию и техническое обслуживание вооружения, еще 4 млрд долларов предложено выделить для ракет систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», передает ТАСС.

    Кроме того, согласно законопроекту, 2,4 млрд долларов предлагается отправить на финансирование ВС США, действующих на Ближнем Востоке в защиту Израиля, также предполагается, что 1,2 млрд долларов будет отправлено на новейшие системы ПВО Iron Beam («Железный луч»).

    Голосование по законопроекту назначено на субботу.

    Напомним, новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS.

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    17 апреля 2024, 02:22 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла израильские военные базы

    «Хезболла» атаковала израильские военные базы, выпустив свыше 100 снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды вооружённого крыла шиитской партии «Хезболла» подвергли ракетному обстрелу позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном.

    В результате прямого попадания в поселении Метула в Верхней Галилее поражен израильский бронетранспортер, среди военных есть убитые и раненые, передает ТАСС со ссылкой на заявлении шиитской организации.

    Отмечается, что во вторник отряды «Хезболлы» выпустили по израильской территории свыше 100 реактивных снарядов.

    В частности, были обстреляны база ВВС Мерон, штаб и казарма 769-й территориальной бригады в Кирьят-Шмоне, штаб 146-й бронетанковой дивизии северного военного округа в кибуце Гаатон.

    Со стороны израильского командования не было сделано заявлений по поводу обстрелов этих военных объектов.

    Напомним, что накануне израильские беспилотники атаковали автомобили шиитской милиции, в результате чего погибли три полевых командира «Хезболлы» и военный руководитель шиитского движения «Амаль».

    Израильские ВВС также совершили шесть рейдов на ливанские селения, разрушив свыше 20 домов и ранив трёх мирных жителей.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира так называемого «берегового сектора», который отвечает за оборону побережья, ливанской шиитской организации «Хезболла» Исмаила Юсафа База.

    Командир «Хезболлы» был убит ударом с воздуха в районе Айн-Эбель в Ливане.

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    16 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях

    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях для распространения конфликта в Газе на весь регион

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль использует провокации, чтобы распространить конфликт в Газе на весь Ближний Восток, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Он отметил, что атака Ирана на Израиль стала следствием двойных стандартов Запада. Также она продемонстрировала, что вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека, передает ТАСС.

    Эрдоган обвинил Тель-Авив в провокациях. По словам турецкого лидера, атака Израиля на посольство Ирана в Сирии, осуществленная в нарушение международного права, стала последней каплей.

    Между тем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую всему региону.

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    16 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    В Белом доме заявили о нежелании Байдена войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    На брифинге Кирби подчеркнул, что Байден уже заявлял, что не хочет войны с Ираном, передает ТАСС.

    По его словам, успешное отражение Израилем ударов «демонстрирует, насколько он силен, а также то, что (атака) Ирана полностью провалилась».

    Напомним, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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