  • Новость часаВ Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    17 апреля 2024, 14:48 • Новости дня

    Президент Грузии заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявила, что в случае принятия парламентом страны законопроекта об иноагентах она наложит на него вето.

    По ее словам, будет наложено вето на закон об иноагентах, как это было сделано в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям ЕС, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

    15 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где в понедельник начались комитетские слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

    Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».

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    14 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Грузия призвала западных послов воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Иностранные дипломаты должны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с критикой Запада обсуждаемого в Тбилиси законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «иностранные дипломаты активно участвуют в политических дебатах в Грузии, пытаясь совместить свои функции с законодательными, диктуя парламенту Грузии, какой закон принять, а какой нет».

    Он заявил, что это противоречит дипломатическим стандартам.

    Ираклий Кобахидзе при этом назвал «приоритетным» сотрудничество с послами Америки и стран Евросоюза – с учетом главной внешнеполитической цели Грузии по интеграции в ЕС.

    Премьер-министр отметил, что в ходе закрытых обсуждений дипломаты не приводят аргументы против данного законопроекта, однако затем публично «делают безосновательные политические заявления», фактически подменяя местную оппозицию.

    В этой связи он предложил иностранным послам участие в дискуссиях, однако не в закрытом режиме.

    «Предлагаю послам США, Евросоюза и стран ЕС публичные дискуссии на счет этого законопроекта», – сказал он.

    Глава правительства Грузии предложил послам обсуждать законопроект в прямом эфире.

    Коментарии (12)
    15 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси

    Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси

    Президент Грузии поддержала протестующих в Тбилиси
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих социальных сетях выразила поддержку протестующим против «русского» законопроекта о прозрачности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Гражданское общество массово протестует против «русского закона». Спецназ готов водой и газом выступить против мирной демонстрации, на которой защищают европейское будущее. Идут задержания. Грузия не смирится с новой советизацией», – написала она.

    Тем временем на акции протеста произошли первые стычки митингующих с полицией.

    В понедельник в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния», радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности. Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.

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    16 апреля 2024, 20:23 • Новости дня
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Призыв начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», которая планирует принять в первом чтении в парламенте закон «О прозрачности иностранного влияния», прозвучал во вторник на акции протеста на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надо начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», преследуя ее членов в ресторанах, кафе, повсюду», – заявила на акции сторонница оппозиции Саломе Чарквиани, сообщила телекомпания «Имеди».

    На митинге также заявили, что «водометы и робокопы нас не испугают, у кого есть физическая сила, выдвигаемся ближе к парламенту». Оппозиционеры хотят прорвать кордоны полиции и ворваться в парламент через входы, расположенные на боковых улицах. Протестом руководят оппозиционные политики, в том числе ярые антироссийские радикалы Никанор Мелия и Ника Гварамия.

    Всего на акции находится несколько тысяч человек, которые требуют «отозвать русский закон». Участники акции обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Ранее митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент. Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

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    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

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    15 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    @ Jessica Lichetzki/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) приняла «план реформ» Украины, который станет основанием для поэтапного выделения ей 50 млрд евро помощи до 2027 года, сообщила пресс-служба ЕК.

    Одобрение плана Советом Евросоюза позволит Брюсселю перечислить Киеву первый транш в размере 1,89 млрд евро, передает ТАСС.

    Последующие платежи будут осуществляться по мере выполнения Киевом согласованных реформ и инвестиционных шагов, следует из заявления ЕК.

    Там подчеркнули, что «для защиты финансовых интересов Евросоюза» в мае будет создана «независимая группа аудиторов, которая будет помогать Еврокомиссии предотвращать любое нецелевое использование европейских фондов» украинской стороной.

    Ранее в США придумали новый способ финансирования Украины.

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    17 апреля 2024, 10:47 • Новости дня
    Орбан: Руководство ЕС должно уйти
    Орбан: Руководство ЕС должно уйти
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основные проекты, которые продвигают лидеры Евросоюза, а это зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и «провоенная» политика, провалились, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Нынешнее руководство ЕС, по его словам, должно уйти. «Нам необходимы новые лидеры», – приводит его слова РИА «Новости».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Орбан написал, что Брюссель занимается политическим шантажом. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, подчеркнул он, «ясно сказала», что Венгрия из-за миграционной и антигендерной политики не получит средств из фондов ЕС.

    Ранее Орбан назвал нарушением свободы слова решение властей Брюсселя отменить форум европейских правых сил с его участием.

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    15 апреля 2024, 20:18 • Новости дня
    В Тбилиси начался митинг против «русского закона»

    Грузинская оппозиция собрала митинг против «русского закона» в Тбилиси

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Грузии собрались в понедельник перед зданием парламента в Тбилиси на акцию протеста против принятия закона об иноагентах, которого грузинские оппозиционеры называют «русским».

    Перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси установлена сцена, где выступают активисты. На митинг пришли оппозиционные политики, артисты, студенты и члены неправительственных организаций, передает РИА «Новости».

    Ранее депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», которого грузинская оппозиция назвала «русским». Между тем акции против «русского закона» о прозрачности возобновились в Тбилиси.

    Коментарии (9)
    15 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих

    МВД Грузии призвало митингующих соблюдать указания полиции

    Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси будет применена сила, предупредило МВД Грузии.

    Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания», заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

    Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.

    Коментарии (8)
    16 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    Грузия решила предпочесть мнение собственного народа указаниям Вашингтона и Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия будет ориентироваться на мнение собственного народа, а не на позиции тех или иных представителей Вашингтона и Брюсселя, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя ярые дебаты вокруг законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Главное, что говорит народ Грузии, а не тот или иной человек, – сказал он. – Наше общество сейчас подвергается дезинформационному штурму, во время которого здравомыслию противопоставляют слоганы, лозунги и догмы о якобы «русском» законе».

    «Когда мы спрашиваем, почему не нравится этот законопроект, оппоненты говорят, что он не нравится кому-то за границей, что Вашингтон и Брюссель говорят, что он не нужен, – сказал председатель парламента. – Но для нас главное, что говорит народ Грузии».

    «Когда мы говорим об иностранных акторах, аргументы тоже приводят догматичные», – отметил Шалва Папуашвили.

    «На самом деле же обществу пытаются запретить мыслить, но это не пройдет», – заявил он.

    На Западе резко критикуют этот законопроект, что используют участники акций протеста в Тбилиси, несмотря на уверения властей, что он подразумевает только финансовую отчетность НПО.

    Напомним, накануне в Тбилиси начался митинг против закона «О прозрачности иностранного влияния». Полиция в Тбилиси пригрозила применить силу против митингующих.

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    15 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения «русского закона»
    Депутаты парламента Грузии подрались в ходе обсуждения «русского закона»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обсуждение скандального законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии обернулось рукоприкладством.

    В ходе заседания юридического комитета оппозиционный депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия».

    Элисашвили подбежал к трибуне и ударил Мдинарадзе по голове. Инцидент произошел, когда Мдинарадзе доказывал оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее аналогичных законов в России и США.

    Оппозиционеры, в свою очередь, настаивали на том, что повторно инициированный законопроект является «российским законом» и ничего общего не имеет с законодательством западных стран.

    Ранее в Тбилиси возобновились акции против «русского закона» о прозрачности.

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    17 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Против не проголосовал никто, оппозиция не участвовала в голосовании.

    В Тбилиси снова собирается митинг против этого закона, который оппоненты называют «русским».

    Власти говорят, что закон подразумевает только прозрачность работы неправительственных организаций и СМИ, чьи доходы более чем на 20 процентов состоят из иностранных вливаний.

    Ранее голосование было перенесено из-за протестов в Грузии.

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    17 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
    Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили «нарушила все возможные границы», обратившись с жалобами на правительство своей страны к властям другой, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя призыв Зурабишвили к главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону остановить обсуждение в Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», председатель парламента назвал это обращение «беспрецедентным в истории».

    «Вероятно, президент не считает свою страну за государство», – сказал он.

    «Скажите, какое отношение имеет президент Франции к деятельности парламента Грузии?» – задался вопросом Шалва Папуашвили.

    «Решения должны принимать те, кто находятся в парламенте Грузии. Зурабишвили ябедничает против Грузии иностранным лидерам. Это и есть действия против грузинского государства», – сказал он.

    Планируется, что закон в первом чтении будет одобрен на сессии в среду. Его обсуждение проходит на фоне критики Запада и протестов в Тбилиси.

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    15 апреля 2024, 17:56 • Новости дня
    Эксперт: Лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии

    Политолог Данилин: Двуличие Брюсселя становится очевидным даже жителям ЕС

    Эксперт: Лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Когда ЕС расширял НАТО на восток, а Россия пыталась договориться об общеевропейской безопасности, ее никто не слушал. А теперь Москву обвиняют в начале конфликта на Украине. Недовольство двуличной политикой ЕС можно увидеть в разных странах по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал статью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в которой тот признал ошибки ЕС на международной арене, которыми якобы воспользовалась «российская пропаганда».

    «Лицемерие и двойные стандарты Евросоюза дорого обошлись его дипломатии. Двуличие ЕС становится очевидным не только странам, не входящим в так называемый западный мир, но и самим гражданам стран ЕС. Такой подход объединения вызывает огорчение думающей общественности на всей планете», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «В то же время Боррель пытается сказать, что ЕС якобы еще способен понимать и исправлять собственные ошибки. На самом же деле в объединении не умеют и не хотят признавать свою неправоту», – отмечает собеседник.

    Он привел пример ситуации, когда члены ЕС способствовали продвижению НАТО к нашим границам. «Тогда Москва решила договориться об общеевропейской безопасности, но нас не стали слушать. А теперь в ЕС обвиняют Кремль в начале конфликта на Украине. На все эти очевидные факты и указывает Россия», – поясняет Данилин.

    При этом он отмечает, что Боррель при этом еще сетует на успехи так называемой российской пропаганды за рубежом. «Чья-либо агитация и пропаганда может работать только в том случае, если под ней есть реальные основания. А недовольство двуличием ЕС действительно есть в разных странах. Мы же стараемся подчеркивать это только там, где это уместно», – подчеркнул политолог.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для сайта Европейской службы внешних связей заявил, что разная реакция на конфликты в Газе и на Украине дорого обошлась ЕС не только в арабском мире, но и во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Он пояснил, что страны ЕС были едины в позиции по Украине, но в конфликте в Газе Евросоюз не смог выработать единого мнения, так как ЕС с одной стороны, является ведущим торговым партнером Израиля, а другой  – главным финансовым донором Палестины.

    Он также отметил, что разница в реакции ЕС на конфликты на Украине и в Палестине якобы широко использовалась российской пропагандой. «И эта пропаганда была весьма успешной, в частности, в Сахеле, потому что она наложилась на недовольство из-за неравного распределения вакцин во время Covid-19, слишком строгой миграционной политики, отсутствия денег для решения проблемы изменения климата или международных организаций, соответствующие миру 1945 года, а не сегодняшнего дня», – заявил Боррель. По его словам, европейскому объединению в ближайшие месяцы необходимо действовать решительно, чтобы не допустить консолидации альянса «остальных против Запада», в том числе вследствие ближневосточного конфликта.

    Стоит отметить, что страны Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) в последние годы начали выступать против своей бывшей колониальной метрополии – Франции, обвиняя ее в неоколониализме и вмешательстве в их внутренние дела. Они переориентировали свою политику в сторону России, а Мали и Нигер вынудили Париж вывести свои контингенты их этих стран.

    Ранее Боррель заявлял, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к ее народу, а собственными интересами ЕС. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов стран Запада.

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    15 апреля 2024, 22:10 • Новости дня
    В Тбилиси произошло столкновение митингующих с полицией, четверо задержаны

    Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси перерос в столкновения с полицией, четверо задержаны

    В Тбилиси произошло столкновение митингующих с полицией, четверо задержаны
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    У здания парламента в грузинской столице начались столкновения между полицией и протестующими против законопроекта об иностранных агентах, вызвавшего волну недовольства в обществе.

    Акция протеста переросла в стычки после того, как полиция не позволила демонстрантам совершить обход здания парламента, передает с места событий корреспондент ТАСС.

    Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил факт задержания четырех участников акции.

    При этом детали задержания и статьи, по которым будут проходить задержанные, пока не разглашаются.

    Ранее МВД Грузии предупредило, что в случае неповиновения сотрудникам полиции в отношении митингующих будет применена сила.

    Стражи порядка «используют специальные возможности», если организаторы и участники акции «выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания».

    К зданию парламента стянуты спецназ и водометы.

    Ранее радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона» о прозрачности.

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