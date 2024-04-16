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На заводе снарядов для Украины в США произошел пожар за день до визита Байдена
На американском производстве боеприпасов для Украины произошел пожар за день до приезда Байдена
На заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, который ранее был модернизирован для ускорения производства снарядов для Украины, произошел пожар.
«Сегодня примерно в 15:20 сотрудники службы спасения отреагировали на пожар в здании термообработки на Скрэнтонском заводе армейских боеприпасов. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал», – приводит ТАСС заявление завода.
Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Сейчас на заводе оценивают ущерб, чтобы определить возможные последствия для производственных мощностей и объемов производства.
Напомним, что Скрэнтонский завод армейских боеприпасов является ведущим поставщиком снарядов для крупнокалиберной артиллерии США. В феврале портал National Defense сообщал о модернизации завода в связи с необходимостью ускорения темпов производства 155-мм артиллерийских снарядов из-за конфликта на Украине.
Пожар на заводе произошел за день до приезда президента США Джо Байдена в Скрэнтон, где он примет участие в двух мероприятиях по сбору средств на свою предвыборную кампанию.