Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога, перекрыто движение по Крымскому мосту
Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, временно перекрыто движение по Крымскому мосту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он указал, что в городе звучат сирены, жителей просят пройти в укрытия и не подходить к окнам. На время тревоги приостановлено движение автобусов и троллейбусов, а также морского пассажирского транспорта.
Кроме того, из-за угрозы воздушной атаки перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Водителей и пассажиров, которые находятся в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие
Ранее британская газета Sun писала, что украинские власти планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.
Украинский президент Владимир Зеленский до этого заявил, что в план нового контрнаступления ВСУ входит разрушение Крымского моста.