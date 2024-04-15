Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога, перекрыто движение по Крымскому мосту

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в городе звучат сирены, жителей просят пройти в укрытия и не подходить к окнам. На время тревоги приостановлено движение автобусов и троллейбусов, а также морского пассажирского транспорта.

Кроме того, из-за угрозы воздушной атаки перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Водителей и пассажиров, которые находятся в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие

Ранее британская газета Sun писала, что украинские власти планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

Украинский президент Владимир Зеленский до этого заявил, что в план нового контрнаступления ВСУ входит разрушение Крымского моста.

