Оборудование энергетических объектов и ЛЭП повреждены в нескольких областях Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, есть повреждение ЛЭП в Черниговской области, где из-за этого частично обесточен населенный пункт, также повреждено оборудование высоковольтной ЛЭП в Днепропетровской области, а в Харьковской области обесточивалось оборудование энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

В Минэнерго добавили, что в Одесской области произошел пожар х, повреждено оборудование на высоковольтных подстанция, без света остались потребители в четырех населенных пунктах.

Там сообщили также, что в Харьковской области вновь действуют графики отключения света.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в последнюю неделю российские военные нанесли 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.