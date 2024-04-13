Добровольцы «Мы вместе» подключились к борьбе с последствиями наводнений в Оренбуржье

В числе этих движений есть Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), Российские студенческие отряды, Народный Фронт, «Волонтеры Победы», волонтеры-медики, участники «Молодой Гвардии», представители Поискового движения России и другие добровольцы.

Представители ВСКС патрулируют затопленную территорию на лодке, мониторят местность, помогают эвакуировать людей, распределяют и развозят гуманитарную помощь. Поисково-спасательный отряд «ОренСпас» также активно участвует в эвакуации жителей и домашних животных с подтопленных территорий в городе Оренбурге, работают более 30 волонтеров в составе 14 экипажей. К помощи подключились все 17 высших учебных заведений области и 47 профессиональных образовательных учреждений.

Совместно с волонтерским штабом Промышленного района Орска студенты ОГУ помогают пострадавшим в вывозе вещей и в расселении в пункты временного размещения. Добровольцы уже организовали ежедневные посменные дежурства волонтёрских мобильных групп из числа студентов всех факультетов вуза.

О реакции на ЧС в Орске рассказал студент Орского гуманитарно-технологического института Дмитрий Кокубенко.

«Как только была объявлена эвакуация, мы приняли решение вместе с Добро.Центром Орска и Народным фронтом сформировать штаб волонтеров. Первые трое суток мы работали в ПВР, оказывали помощь пострадавшим. Собирали заявки на предметы первой необходимости и лекарственные средства, разгружали фуры. Помогали в коммуникации людей, потерявших связь друг с другом из-за эвакуации. Сейчас координируем деятельность наших волонтёров, которые работают в зоне затопления на плавсредствах», – рассказал Кокубенко.

Круглосуточно добровольцы «Мы вместе» оказывают всевозможную поддержку пострадавшим. Они собирают заявки на оказание адресной помощи, разгружают, сортируют и выдают гуманитарную помощь людям, помогают с размещением пострадавших в ПВР, для них раздают горячую пищу и организовывают досуговую деятельность.

Помогать приходят целыми семьями. Александр Галайда – глава многодетной семьи из Орска – стал автоволонтером, а мама Юлия с дочерью Ариной отправились на помощь в пункт временного размещения в одну из школ.

«Наша семья не смогла остаться в стороне в такой ситуации. Мы уже имели опыт помощи людям во время коронавируса, поэтому вступили в чат волонтеров «Мы вместе». На посту ПВР в 13 школе встречали людей, сортировали вещи для пострадавших, помогали разгружать фуру с питьевой водой, сопровождали людей, которые плохо ходят. Сейчас заступили на ПВР 52 школы. Здесь оказываем всю возможную помощь, кормим лежачих, сортируем вещи, меняем постель», – сказала Галайда.

Помощь поступает со всей России. Более 10 регионов страны уже отправили гуманитарные грузы для жителей Оренбургской области. А чтобы поддержать добровольцев, которые и днем, и ночью заботятся о пострадавших, представители Союза предпринимателей города Орска помогают технически обеспечивать работу волонтёрских штабов и организовывают горячее питание для добровольцев.

Для всех, кто хочет присоединиться к помощи пострадавшим от весеннего паводка, Оренбургское отделение Российского Красного Креста открыло сбор пожертвований. Перевести средства можно по ссылке. Комиссия из представителей крупных общественных организаций Оренбургской области, СМИ, штаба по ликвидации последствий паводка определит направления расходования средств. Отчет об их распределении будет размещен публично на официальном сайте Российского Красного Креста.