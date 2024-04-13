В Москве стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Tекст: Кристина Цыцура

«Большая перемена» – это флагманский проект Движения Первых, который реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В этом году конкурс впервые смогут принять участие школьники 1-4 классов.

«Я думаю, совершенно не случайно, что этот старт происходит в легендарный день, День космонавтики, когда со слова «Поехали!» Юрия Гагарина началась космическая эпоха на планете Земля. И не случайно, что старт «Большой перемены» происходит здесь, на выставке «Россия», которая по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина собрала всё то, чем гордится страна», – рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также он рассказал, что в конкурсе появилось командное соревнование.

«Лучшие школы, ученики которых стали полуфиналистами конкурса, смогут сформировать команды и разработать проекты по развитию школьных пространств. В Красноярске для них пройдет отдельный финал, по итогам которого определятся команды-победители. Когда вы будете настойчивы, уверены в своих силах, опираться на помощь своих родных и близких, семьи, команды, друзей, большой семьи «Большой перемены», у вас всё обязательно получится. И то, о чём вы сегодня мечтаете, завтра будет предметом не только вашей гордости, это будет предметом гордости всей нашей большой страны», – уточнил Кириенко.

Все конкурсные этапы пятого сезона «Большой перемены» будут объединены единой темой, посвященной Году семьи.

«Конкурс перерос в целое сообщество. Причем сообщество не только ребят, но и родителей, которые рядом со своими детьми, наставников, которые поддерживают школьников и студентов по всей стране. Ребята, мечтайте, верьте, что вы лучшие, шагайте только вперед, и у вас точно всё получится. Потому что Россия – это страна возможностей, где каждый найдет себя», – отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Конкурс объединяет ведущие российские компании, федеральные детские центры, лучшие университеты. Его поддерживают 96 партнеров.

«Наша команда разрабатывает задания, сопровождает участников. Мы ежегодно организовываем программы обучения пятисот лучших наставников конкурса в ведущем мировом курорте на Южном берегу Крыма Mriya Resort. Для нас очень важно, чтобы каждый из вас смог придумывать, как усовершенствовать и воплотить в жизнь свою собственную идею и мечту», – обратился к участникам конкурса председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Еще одни партнером конкурса выступает компания VK. Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров отметил, что «Большая перемена» активно развивает сообщество ВКонтакте, которое сегодня насчитывает почти 600 тыс. подписчиков.

Участников конкурса приветствовал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, который отметил, что вместе с «Большой переменой» в 2021 году «РЖД» запустили уникальный проект для победителей конкурса среди победителей 5 – 7 классов – «Путешествие мечты».

Обращение участникам торжественной церемонии направил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что победители «Большой перемены» становятся участниками профориентационных проектов компании: просветительских экспедиций на Северный полюс «Ледокол знаний», научно-образовательных программ «АтомДискавери», технических туров на предприятия «Росатома».

Первый заместителя председателя правления Движения Первых, генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова пожелала участникам пятого сезона конкурса удачи и ярких открытый.

Победители и призеры «Большой перемены» получат денежные призы до 1 млн рублей, возможность пройти обучение в лучших российских университетах, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Педагоги-наставники финалистов и победителей конкурса получат до 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России.