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    11 апреля 2024, 12:30 • Новости дня

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный

    Эксперт Анпилогов: «Ангара-А5» будет полезна при постройке новой космической станции России

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». А перенос запуска с космодрома Восточный позволил гарантировать миссии успех, сказал газете ВЗГЛЯД профильный специалист Алексей Анпилогов. Ранее первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    «Тот факт, что ракета стартовала только с третьего раза, является нормальным. Отмена запуска была нужна для того, чтобы все системы «Ангары-А5» подтвердили свою готовность. В прошлом старт такого типа ракет-носителей переносили из-за проблем с диагностикой, что создавало угрозу неправильного срабатывания техники. То есть, принимаются наименее рискованные решения, чтобы гарантировать миссии успех», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как мы видим, стратегия дает определенные плоды – это уже седьмой успешный запуск «Ангары» и первый, осуществленный с космодрома Восточный. «Ангара-А5» – это наш тяжелый ракета-носитель, способный выводить на орбиту 24 тонн груза с Плесецка и 24,5 тонн с космодрома Восточный. Разница обусловлена рядом факторов. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» мог поднять около 20 тонн», – подчеркивает он.

    «Также «Ангара-А5» будет полезна при постройке нашей новой космической станции, которая, скорее всего, расположится на полярной орбите. Учитывая, что конструкция станции будет модульной, 24 т. грузоподъемности ракеты будет вполне достаточно для вывода компонентов на орбиту. Таким образом, для завершения проекта потребуется чуть более десяти пусков, что можно считать очень неплохим результатом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А. Запуск был проведен в 12.00 по Москве. Впервые он был осуществлен с космодрома Восточный.

    Позднее разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на опорную орбиту. Как отметили в Роскосмосе процесс прошел в штатном режиме. В дальнейшем в рамках летных испытаний необходимо будет предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Напомним, ранее было принято решение перенести пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля. Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке.

    Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя». По его словам, «скорее всего, это программная ошибка». Он подчеркнул, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний.

    Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг. По его словам, во время запуска с Восточного отрабатывалась сама техника и наземная инфраструктура.

    11 апреля 2024, 08:38 • Новости дня
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Геостационарные спутники связи, используемые государственным предприятием «Космическая связь», находятся на пределе своих возможностей. Помочь снять нагрузку со спутников смогут перспективные аппараты низко- и среднеорбитальных телекоммуникационных группировок, сообщил гендиректор предприятия Алексей Волин.

    По его словам, ресурсы на пределе, поэтому «Космическая связь» ждет начала реализации проектов по развертыванию низкоорбитальных и среднеорбитальных группировок, которые должны будут забрать на себя значительную часть трафика, передает ТАСС.

    Волин добавил, что на геостационарной орбите сейчас работают 12 спутников «Космической связи», а вывести новые аппараты нельзя, так как больше не может быть, поскольку точки, где находятся космические аппараты, закреплены за Россией международными соглашениями в рамках Международного союза электросвязи.

    Он отметил, что связь – четко регламентированная сфера, и если вы начнете работать на чужих частотах, вы создадите помехи другим.

    Ранее российский спутник «Луч-5В» вошел в состав международной группировки системы спасения.

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    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

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    11 апреля 2024, 12:02 • Новости дня
    Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный

    Первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен

    Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А космодрома Восточный.

    Примерно через 12 с половиной минут разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит ее выведение на целевую орбиту, передает ТАСС.

    На космодроме Восточный второй раз подряд был отложен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя».

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    10 апреля 2024, 17:10 • Новости дня
    Россия ввела санкции против оказывающих помощь Украине британских IT-компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против 22 граждан Британии, в «стоп-лист» попали представители госорганов, ИТ-сектора и рынка юридических услуг.

    В числе тех, кому запрещен въезд в Россию, оказались сотрудники компаний, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, передает РИА «Новости».

    Также в список включены лица, «причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».

    Среди 22 человек, попавших под санкции, есть представители компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco, ассоциации TechUK, юридической фирмы «Филдфишер», а также министерства предпринимательства и торговли Британии.

    Эта мера является ответом на «враждебные действия» британской стороны, которая «продолжает антироссийский курс, активно применяя механизм санкционных ограничений и ведя подрывную информационно-пропагандистскую кампанию», заявили в МИД.

    Ранее Россия запретила въезд 56 гражданам Канады.

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    11 апреля 2024, 13:45 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С космодрома Восточный состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Пуск, который ждала вся страна, был отложен дважды из-за технических неполадок, но в третий раз ракета успешно стартовала и вывела на орбиту Земли разгонный блок «Орион», заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Он назвал сегодняшний пуск важнейшим событием. Он подчеркнул, что «Ангара-А5» – это новый космодром, новый старт и новая автоматика, передает ТАСС.

    Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко поблагодарил расчет за проделанную работу и отметил, что все задачи были выполнены великолепно.

    «Ангаре-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль. По словам Борисова, ракета-носитель должна пройти еще много испытаний, но уже сейчас понятно, что она станет одним из основных изделий, которое будет запускать спутники и корабли с космодрома Восточный.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5».

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    11 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от «Ангары-А5»
    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от «Ангары-А5»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» и выведен на опорную орбиту.

    Как отметили в Роскосмосе, отделение разгонного блока «Орион» от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5» прошло в штатном режиме, передает ТАСС.

    В дальнейшем в рамках летных испытаний «Ориону» предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

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    11 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии
    Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусский президент Александр Лукашенко присвоил первой в истории страны женщине-космонавту Марине Василевской звание Героя Белоруссии.

    Церемония награждения прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.

    Ранее экипаж космического корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю с МКС.

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    10 апреля 2024, 19:08 • Новости дня
    Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян

    Депутат Буцкая: «Социальное казначейство» помогает россиянам подать заявку на выплаты, не выходя из дома

    Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Система «Социальное казначейство», о которой говорилось на встрече президента с главой Минтруда, серьезно облегчит жизнь граждан во время оформления пособий, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым.

    «На встрече большое внимание было уделено системе «Социальное казначейство». Принцип ее работы можно объяснить на примере единого универсального пособия», – сказала Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель правления общественной организации «Совет Матерей».

    «Раньше, чтобы получить выплату, приходилось собирать справки на работе, в ЖЭК, паспортном столе, детском саду или школе, а также сходить в поликлинику при наличии заболеваний у ребенка. Более того, если выяснялось, что в каком-то документе ошибка или собран не весь пакет, приходилось начинать все сначала», – подчеркивает собеседница.

    «Однако теперь россияне могут подать заявление, не выходя из дома. Для этого потребуется заполнить одну анкету, после чего ответственные службы сами соберут необходимые сведения. Причем решения в 99,5% случаев выносятся в течение 10 дней. Таким образом, ведомство с помощью цифровизации существенно облегчает жизнь наших граждан», – отмечает она.

    «Кроме того, на встрече Путина с Котяковым были затронуты проактивные выплаты, которые назначаются без заявления. Среди прочего, к таким относится материнский капитал. Сертификат выдается автоматически в течение семи дней после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Ответственные службы видят сведения о рождении и данные о его родителях, а затем принимают соответствующее решение», – акцентирует депутат.

    «Также на встрече обсуждали работу министерства в новых регионах. Так, Котяков отметил, что в первую очередь там были созданы отделения Социального фонда. Затем пришли его подразделения, которые способствуют улучшению жизни людей. Кроме того, был затронут важный вопрос выплат местным жителям», – заключила Буцкая.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства рассказал главе государства о развитии инициативы «Социальное казначейство», в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны. Отдельно был затронут вопрос работы в новых регионах.

    По словам министра, система «Социальное казначейство» «внедряет простые и понятные для наших граждан механизмы получения тех или иных мер поддержки». Меры, добавляет Котяков, предоставляются либо по заявлению на портале Госуслуг, либо проактивно, при наступлении определенных условий.

    «На сегодняшний день мы на федеральном уровне уже перевели в такой формат работы 41 меру федеральной поддержки и до конца 2024 года переведем в такой формат еще 29 мер. То есть в принципе на федеральном уровне мы к концу 2024 года закончим внедрение принципа «Социальное казначейство» по всем мерам федеральной поддержки», – подчеркнул министр.

    Котяков отметил, что ярким примером такого механизма или применения такого принципа является единое пособие для детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин. Оно назначается через портал Госуслуг. А все необходимые сведения далее собирает Социальный фонд.

    Было уделено внимание и новым регионам. Там, указал министр, использование системы «Социальное казначейство» «временно затруднено в силу того, что базы не оцифрованы, у нас нет единых форматов данных по тем информационным системам, которые там существуют». Поэтому для данных территорий пока действуют особые условия оказания поддержки гражданам.

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    11 апреля 2024, 09:01 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью перехватила и уничтожила два беспилотника над Мордовией, сообщил глава республики Артем Здунов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на четверг ПВО перехватила и ликвидировала два дрона. Обошлось без пострадавших.

    Утром в четверг Минобороны сообщило, что над российскими регионами за ночь перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотников самолетного типа.

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    11 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Роскосмос назвал запуск «Ангары-А5» новой главой в биографии Восточного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного «открыл новую главу» в биографии этого космодрома, сообщили в государственной корпорации Роскосмос.

    «Ангара-А5» открыла новую главу в биографии Восточного», – говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

    Также к этому посту прикреплены фотографии в момент пуска ракеты.

    Напомним, в четверг первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен. Разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени носителя и вышел на опорную орбиту.

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    11 апреля 2024, 11:42 • Новости дня
    В Херсоне и Житомирской области прогремели взрывы

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольном ВСУ Херсоне в районе железнодорожного вокзала прогремел мощный взрыв, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев сообщил о сильном взрыве в Житомирской области.

    Ранее взрывы произошли в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в Харькове и Ровно.

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    11 апреля 2024, 13:34 • Новости дня
    Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль поздравляет российских ракетчиков по случаю запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы все присоединяемся к поздравлениям [в адрес] наших ракетчиков, которые запустили «Ангару». Радуемся вместе с ними», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

    В четверг после двух отмен первая ракета-носитель «Ангара-А5» произвела успешный старт с Восточного. Разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени носителя и вышел на опорную орбиту.

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    11 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 09.00 мск ПВО сбила украинский дрон над территорией Брянской области.

    Ранее российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией.

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    11 апреля 2024, 11:29 • Новости дня
    В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА, и призвал граждан сохранять спокойствие.

    Также Гусев заверил, что силы ПВО наготове.

    Ранее угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области. Также опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Воронежской областях.

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    11 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Кремле призвали «учитывать сложившиеся реалии» в переговорах по Украине

    В Кремле призвали «учитывать сложившиеся реалии» при организации переговоров по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Любые переговоры о ситуации на Украине должны учитывать сложившиеся реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в Стамбуле в 2022 году был согласован документ касательно плана о мирном регулированию конфликта, однако ситуация изменилась, передает ТАСС.

    Песков отметил, что сменилась геополитическая реальность, и не принимать ее во внимание было бы недальновидно.

    Политолог Александр Асафов пояснил газете ВЗГЛЯД, что саммит в Швейцарии не имеет ничего общего с мирными переговорами и направлен на поддержку Украины и легитимацию Зеленского. Россия готова к переговорам, но только на реальных условиях и без широкого участия стран НАТО.

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