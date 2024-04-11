Российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией

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    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер
    Киев «украинского писателя» Булгакова быстро превратил в «украиноненавистника»
    Украина вошла в тройку стран с самой низкой рождаемостью в мире
    Пушков: Западные вакцины от COVID-19 ведут к отложенной смерти
    Гуцул встретили аплодисментами по возвращении в Молдавию из России
    Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова
    Сотрудник пресс-службы Минобороны погиб при обстреле журналистов «Вести Луганск»
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    Трое сыновей и внуки главы политбюро ХАМАС погибли в секторе Газа
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русская культура на Украине как трагически упущенная возможность

    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    11 апреля 2024, 09:01 • Новости дня

    Российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью перехватила и уничтожила два беспилотника над Мордовией, сообщил глава республики Артем Здунов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на четверг ПВО перехватила и ликвидировала два дрона. Обошлось без пострадавших.

    Утром в четверг Минобороны сообщило, что над российскими регионами за ночь перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотников самолетного типа.

    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    10 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради денег от Запада

    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ испытывают дефицит живой силы, но для очередной волны мобилизации нужны деньги. Поэтому Зеленский, вновь возвращаясь к теме контрнаступления, пытается выпросить очередные транши от Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине исключили из закона о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных, а Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления.

    «Все заявления и действия вокруг закона о мобилизации направлены на пополнение рядов ВСУ и сохранение имеющейся живой силы. Дело в том, что украинские войска уже сейчас испытывают серьезный дефицит, который в перспективе может лишь усугубиться. Поэтому главком Сырский и предложил рассмотреть поправки о ротации и увольнении позже. Он просто тянет время», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Когда будет принят закон о мобилизации, предсказать сложно. Киеву на это нужны в том числе деньги. Да и в целом армия – это не только солдаты. Новых бойцов необходимо одеть, вооружить, снабдить медикаментами и прочим. А у Киева собственных средств нет. Поэтому проект, скорее всего, будут тормозить. Это стандартная для Украины история – несоответствие желаний и возможностей», – подчеркивает он.

    «На этом фоне Зеленский вновь возвращается к риторике вокруг якобы нового контрнаступления. Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой. Кроме того, такими заявлениями подогревается угасающий патриотизм граждан». – резюмировал Скачко.

    Ранее комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации.

    Главком в письме к главе Минобороны Украины Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов документа нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте».

    В результате правительству Украины было поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект документа о ротации и увольнении с военной службы.

    Напомним, одобренный в первом чтении закон о мобилизации предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения Ставки верховного главнокомандующего. Позднее к проекту подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в документ.

    Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Поведение депутатов он назвал «безответственным». Кроме того, по его мнению, Запад очень сильно недоволен промедлением в отношении этого документа.

    Также Зеленский сообщил о наличии у Украины плана нового контрнаступления. По его словам, этот документ уже был разработан. Однако для реализации задуманного ВСУ нужно получить от стран Запада современные системы вооружения.

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    10 апреля 2024, 17:25 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    @ АР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ перебрасывают резервы в район Работино, к северу от поселка, сказал Рогов ТАСС. Он предположил, что переброска может быть связана с возобновлением атак и контратак на этом направлении. Вместе с тем эти силы могут использовать для укрепления обороны.

    Пока ВСУ активно занимаются подготовкой оборонительной линии у города Орехова и поселка Малая Токмачка. Туда стянута масса техники и строителей.

    До этого Рогов сообщал, что армия Украины каждый день теряет в Работино не менее 20 человек убитыми, не считая техники.

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    10 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки

    Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки

    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики неоднократно применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Однако ОЗХО вряд ли начнет расследование по факту нарушения Киевом Конвенции о запрещении химического оружия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. Ранее стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР.

    «Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.

    Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.

    «ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.

    Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.

    Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

    Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

    В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

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    10 апреля 2024, 17:32 • Новости дня
    Украина вошла в тройку стран с самой низкой рождаемостью в мире

    На Украине достигнут минимум по рождаемости за последние 300 лет

    Украина вошла в тройку стран с самой низкой рождаемостью в мире
    @ Thomas Jentzsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Число детей, родившихся на Украине, достигло рекордно низких значений за последние 300 лет, в 2023 году в стране родилось 187 тыс. детей. На данный момент Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире.

    При этом в 1719 году, когда население в современных границах Украины составляло только 5,7 млн человек, рождалось около 280 тыс. детей, пишет украиское издание «Страна», ссылаясь на подготовленную Министерством соцполитики Украины стратегию демографического развития.

    Как отмечается в этом документе, в 2021 году коэффициент рождаемости на Украине был 1,16. А во время проведения СВО опустился ниже 1%. По оценке издания, это 0,8–0,9%. Это не только ниже нормы естественного воспроизводства (2,1–2,2), но и существенно ниже локального максимума на Украине в 2012 году (1,53).

    На данный момент Украина является одной из трех стран с самой низкой рождаемостью в мире – сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77).

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    10 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В ВСУ освобождение женщин от мобилизации назвали «старомодным подходом»

    В ВСУ призвали украинских женщин быть готовыми к мобилизации

    В ВСУ освобождение женщин от мобилизации назвали «старомодным подходом»
    @ Vincenzo Circosta/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям, освобождение женщин от мобилизации является «старомодным подходом», от которого надо отказаться, заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева.

    Как заявила Григорьева в интервью британской газете The Times, конституция гласит, что долг каждого украинца – защищать свою родину, поэтому справедливо, чтобы женщины тоже служили, передает ТАСС.

    В качестве примера Григорьева привела Израиль, где женщины подлежат призыву. «Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще придерживаемся менталитета старой школы. <…> Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это означает подготовку как мужчин, так и женщин к войне», – подчеркнула она.

    Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес в итоговую редакцию законопроекта об ужесточении мобилизации пункт ограничения права на вождение для тех, кто уклоняется от военной службы.

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    10 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях
    Российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли продвинуться вперед на Авдеевском и Донецком направлениях, заняв более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны России.

    На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 22, 28, 67, 93, 115-й механизированных бригад ВСУ у Красного, Новокалиново, Клещеевки, Нового и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении отражены четыре контратаки подразделений 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Выемки, Победы и Красногоровки (ДНР).

    Украинская сторона потеряла до 360 человек, два американских БТР М113.

    При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, британская САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад у Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.

    Там ВСУ потеряли до 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР. Отражены две контратаки у Никольского в ДНР.

    За сутки ВСУ потеряли там до 115 человек, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    На Купянском направлении группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и отразила контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 20 человек, танк, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», две станции РЭБ «Буковель-AD» и «Нота».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны у Работино (Запорожская область), Михайловки и Ивановки (Херсонская область).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 65 человек, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    10 апреля 2024, 20:30 • Новости дня
    Захарова: Киев «украинского писателя» Булгакова быстро превратил в «украиноненавистника»
    Захарова: Киев «украинского писателя» Булгакова быстро превратил в «украиноненавистника»
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Русофобы на Украине превратили считавшегося Киевом ранее «украинского писателя» Михаила Булгакова в «лютого украиноненавистника» из-за того, что он думал, говорил и писал по-русски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила, как в феврале 2021 года Зеленский цитировал Булгакова, опровергая фейк о запрете продажи книг писателя. «Зеленский называл тогда Булгакова «украинским писателем», которого, как и украинские территории, Киев никому «не собирался отдавать или дарить», – отмечает представитель МИД.

    По ее словам, «разворот» против Булгакова в Киеве произошел из-за того, что русофобской Украине не нужен писатель, который говорил и писал по-русски.

    «А нынешней русофобской Украине такого не надо. Поэтому из, как его еще недавно объявили, «украинского писателя» быстро превратили в «лютого украиноненавистника» и «выразителя имперского мировоззрения», – написала Захарова.

    Ранее сотрудники музея Михаила Булгакова в Киеве обвинили экспертов Института национальной памяти Украины (ИНП) в «некомпетентности» из-за объявления писателя «украинофобом».

    ИНП назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом» из-за того, что хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

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    11 апреля 2024, 03:05 • Новости дня
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления. На вопрос о том, включает ли этот план разрушение Крымского моста в 2024 году, Зеленский ответил утвердительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Он заявил: «Мы очень этого хотим». Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты», в том числе аэродромы, с которых вылетают для атак военные самолеты, и другие мосты, по которым транспортируют вооружение.

    Напомним, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что Крымский мост «хорошо защищен». Британские СМИ сообщили, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост.

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    10 апреля 2024, 17:10 • Новости дня
    Россия ввела санкции против оказывающих помощь Украине британских IT-компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против 22 граждан Британии, в «стоп-лист» попали представители госорганов, ИТ-сектора и рынка юридических услуг.

    В числе тех, кому запрещен въезд в Россию, оказались сотрудники компаний, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, передает РИА «Новости».

    Также в список включены лица, «причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом».

    Среди 22 человек, попавших под санкции, есть представители компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco, ассоциации TechUK, юридической фирмы «Филдфишер», а также министерства предпринимательства и торговли Британии.

    Эта мера является ответом на «враждебные действия» британской стороны, которая «продолжает антироссийский курс, активно применяя механизм санкционных ограничений и ведя подрывную информационно-пропагандистскую кампанию», заявили в МИД.

    Ранее Россия запретила въезд 56 гражданам Канады.

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    10 апреля 2024, 19:15 • Новости дня
    При атаке украинского дрона в Курской области погибли двое детей

    Старовойт: При атаке украинского дрона в Курской области погибли двое детей и взрослый

    При атаке украинского дрона в Курской области погибли двое детей
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник в среду атаковал гражданский автомобиль в Курской области, погибли три человека, включая двух детей, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на машину в поселке Апанасовка Кореневского района, в машине были три человека, они погибли, указал Старовойт в своем Telegram-канале.

    В числе погибших – двое несовершеннолетних. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Ранее дрон в Курской области сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода, после этого там начался пожар.

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    10 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ) удовлетворил иски российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций, введенных против них в рамках пятого пакета санкций.

    По данным представителя суда Фернандо Песоа, суд постановил отменить персональные санкции в отношении Петра Авена, отменить персональные санкции в отношении Михаила Фридмана и оплатить судебные издержки обеих сторон, передает ТАСС.

    Отмечается, что суд ЕС счел недостаточными доказательства Совета ЕС того, что Авен и Фридман непосредственно ответственны за дестабилизацию Украины или подрывают ее территориальную целостность.

    Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии. При этом в Госдуме просили российские компетентные органы проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.

    Bloomberg писал, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман на допросе в Лондоне якобы сочли ошибкой свои вложения в экономику стран Запада.

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    10 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    Британия решила открыть на Украине заводы по ремонту своих гаубиц
    Британия решила открыть на Украине заводы по ремонту своих гаубиц
    @ REUTERS/David Moir

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон и Киев подписали новое соглашение в сфере оборонной промышленности, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.

    Соглашение позволяет «реализовать десятки проектов – от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак», следует из документа, передает ТАСС.

    Отмечается, что британская оборонная компания BAE Systems уже договорилась с Минобороны Британии о техобслуживании и ремонте переданных ВСУ буксируемых орудий L119 на украинской территории.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.

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    10 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Зеленский рассказал о своих планах достижения «мира» на Украине

    Зеленский назвал этапы разработки и передачи России украинского «мирного плана»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, как, по мнению Киева, должен разрабатываться план урегулирования ситуации на Украине и как этот план передадут России.

    Зеленский заявил, что украинской стороной разработан «очень конкретный план дипломатического урегулирования», состоящий из десяти пунктов, он «должен быть основан на результатах мирного саммита», передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Как заявил Зеленский, ожидается, что первый саммит состоится в Швейцарии без участия России. Киев рассчитывает, что уже на первом саммите удастся подготовить «некоторые пункты с настоящими деталями касательно того, что необходимо делать».

    После этого Украина рассчитывает разработать «всеобъемлющий план». По словам Зеленского, «некоторые представители континентов представят этот план российским представителям». Он пояснил, что «мирный план» передадут Москве «только тогда, когда будет общее мнение». Зеленский отметил, что под «общим мнением» подразумевается «общее мнение стран, которые действительно хотят мира, а не только переговоров».

    Напомним, Швейцария решила провести мирный саммит по Украине в середине июня. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить Россию. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение на подобное мероприятие даже в случае его поступления, поскольку продавливаемая «формула мира» Зеленского является ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    10 апреля 2024, 11:28 • Новости дня
    Режиссер: Итальянцев шокировал фильм RT про Донбасс

    Режиссер Борщ – о фильме RT про Донбасс: У итальянцев был просто шок

    Tекст: Ольга Никитина

    Режиссер и продюсер документального кино Татьяна Борщ рассказала об интересе итальянской публики к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».

    «Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», – рассказала Борщ в беседе с RT.

    Она подчеркнула, что картина «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» показывает всю историю противостояния.

    «Причем достаточно доступно, четко, и видеоматериал там тот, который в принципе нельзя опровергнуть. Было много вопросов, очень разных вопросов», – отметила режиссер.

    По ее словам, на показе фильма RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» зал был полон, люди стояли даже в проходах. Один мужчина сказал мне: «Благодарю за фильм», – и добавил: «Мне бы очень хотелось и всем нам бы очень хотелось, чтобы вы продолжили свою работу. Потому что ваш фильм называется «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра», и мы бы очень хотели знать, что будет с Донбассом завтра», – рассказала режиссер.

    Напомним, группа украинцев пыталась сорвать премьерный показ документального фильма RT «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. Они пришли ко входу в кинотеатр с русофобскими плакатами, обвиняли Россию в преступлениях и кричали нацистскую речовку «Слава Украине!».

    7 апреля фильм показали в итальянском городе Кальяри, а в скором времени его увидят жители Генуи и Ористано 13 и 14 апреля соответственно. Также показы готовятся во Флоренции и Болонье.

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