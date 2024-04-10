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Депутат Горелкин раскрыл цели хейтеров игры «Смута»
Критика компьютерной игры «Смута» – это управляемая информационная кампания, с целью дискредитировать новую государственную политику в области геймдева. Об этом свидетельствует специальное исследование, заявил председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Депутат сообщил, что один из подписчиков прислал ему это исследование. В документе проанализировано, что пишут про игру разные медиа, кто и в каком ключе эти публикации комментирует. А также сделан вывод: критика игры – это управляемая информационная кампания, в которой задействованы зарубежные издания, СМИ-иноагенты, уехавшие блогеры, сетки анонимных аккаунтов. А цель всего этого – дискредитация новой государственной политики в области геймдева.
«Документ отправил на экспертизу коллегам: возможно, что после проверки некоторой фактуры я его опубликую. Но в целом с выводами я согласен: очевидно, что нашим информационным противникам не нравятся как нарративы, которые заложены в «Смуту», так и активность государства по выстраиванию взаимоотношений с разработчиками игр. Запад привык к полному контролю над индустрией, к возможности насыщать видеоигры нужными смыслами (от месседжа «плохие русские» до откровенной ЛГБТ-пропаганды), поэтому факт появления видеоигры по российской истории воспринимается как вызов», – сообщил Антон Горелкин в Telegram.
Он отметил, что не все критикующие «Смуту» «работают по пропагандистским темникам за бочку варенья» – многие отзывы написаны от чистого сердца, люди указывают на недостатки, потому что хотят помочь сделать эту игру лучше.
«Задача хейтеров как раз и заключается в том, чтобы конструктивная критика потонула в потоке беспощадного негатива. Поэтому разработчикам «Смуты» желаю терпения и упорства. Кстати, вышло уже два патча, исправляющих самые серьезные недочеты – хотя с момента релиза игры прошло меньше недели», – отметил Горелкин.
Ранее заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что реакция релокантов и иноагентов на сюжет игры «Смута» показывает, что игра удалась.