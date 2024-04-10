В ОП оценили реакцию релокантов и иноагентов на игру «Смута»

«В России активно развивается собственная медиасфера – это сериалы, индустрия создания авторского контента и, конечно же, компьютерные игры. Например, отечественная игра «Смута», которая недавно вышла и подверглась критики релокантов, иноагентов. Тех, кто выступает против всего русского.

Малькевич отметил, что геймдев – такая история, что при желании недостатки можно найти абсолютно в любой игре, независимо от ее бюджета.

«И разумеется, что всяческие обиженные релоканты и иноагенты вооружились лупой, начали выискивать различные мелочи и цепляться за них. Такое поведение с их стороны совершенно ожидаемо и не несет в себе никакой конструктивной критики. Сейчас разработчики сталкиваются со слепым хейтом от зарубежной аудитории. Прослеживается четкая тенденция – критики ни на что не способны кроме самоповторов и копирования тезисов у других иноагентов», – подчеркнул Малькевич.

По его словам, волну негатива можно однозначно расценивать как успех «Смуты» – то, что игра для локального рынка настолько широко обсуждается за границей, крайне нехарактерно.

Он выразил уверенность в том, что большинство критиков-иноагентов даже не играли в игру, а смотрели видео себе подобных с подсвечиванием определенных недостатков, которые есть в абсолютно любой игре, независимо от бюджета.

«То, что мы наблюдаем сейчас, характерно не только для «Смуты». Те, кто следит за новостями мира игр, наверняка помнят, с чем в свое время столкнулся Atomic Heart и сколько критики она получила еще до выхода. А ведь причина всего лишь в том, что у проекта российские корни. Это ни в коем случае не должно стать демотивирующим фактором для наших разработчиков, потому что российские игроки действительно болеют за отечественный геймдев и могут оказать необходимый уровень поддержки», – указал Малькевич.

«Ведь если продукт был бы действительно плохим, он не нуждался бы в критике и подсвечивании каких-либо недостатков. И если игру целенаправленно пытаются «утопить», даже не пытаясь упомянуть ее плюсы и сильные стороны, это можно назвать инфантильным гоготанием, слепым хейтом, но никак не конструктивной критикой. Учитывая одинаковость звучащих тезисов, это больше напоминает целенаправленную информационную кампанию», – заключил общественник.

