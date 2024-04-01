Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине
В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие
Американский конгрессмен предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерными ударами.
«Американский конгрессмен предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.
Отмечается, что США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.
Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.