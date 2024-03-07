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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    27 комментариев
    7 марта 2024, 13:54 • Новости дня

    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

    МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться

    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американскому послу в Москве Линн Трейси, вызванной в МИД, было заявлено, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    В заявлении в Telegram-канале МИД России говорится, что Трейси была уведомлена о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования», которые реализуют программы антироссийской направленности и занимаются рекрутингом «агентов влияния».

    Американскому дипломату вручили ноту с требованием к США прекратить любое содействие деятельности указанных НКО. В обратном случае это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

    В МИД предупредили, что попытки вмешиваться во внутренние дела России могут привести к выдворению сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.

    Эксперты ранее объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.

    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    5 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Сотрудник ВВС США задержан за передачу секретных сведений о конфликте на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданский сотрудник Военно-воздушных сил США 63-летний Дэвид Слейтер задержан по обвинению в раскрытии секретных данных о конфликте на Украине, сообщил американский Минюст.

    Согласно данным ведомства, Слейтер, работавший в стратегическом командовании вооруженных сил США (US STRATCOM) на базе ВВС Оффат в штате Небраска, был задержан 2 марта. В период с августа 2021 года по апрель 2022-го Слейтер, как заявили в Минюсте США, обладал доступом к секретной информации, пишут «Ведомости».

    Засекреченная информация о национальной обороне США передавалась, как утверждают в ведомстве, пользователю платформы онлайн-знакомств, зарегистрированной как женщина, проживающая на Украине. Сообщается, что данный пользователь в переписке называл Слейтера «тайным любовным информатором» и «секретным агентом» и просил прислать информацию конфиденциального характера.

    До работы в US STRATCOM Слейтер служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника, добавляет «Коммерсант».

    Как сказано в обвинительном заключении, Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования по вопросу конфликта между Россией и Украиной и отправлял своей «собеседнице» секретную информацию, «в том числе о военных объектах и российском военном потенциале».

    Первое судебное заседание по делу против Слейтера назначено на вторник, 5 марта. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

    В декабре сообщалось, что сотрудник испанской разведки, арестованный за предполагаемую передачу секретной информации США, ранее занимался вопросами, связанными с Россией.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

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    5 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    Посол предупредил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО

    Посол Антонов заявил, что Россия и НАТО могут столкнуться напрямую на востоке Европы

    Посол предупредил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и НАТО стоят перед опасностью прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов отметил, что недавно невозможно было себе представить, что по полям соседней с Россией республики будут разъезжать американские и немецкие танки, а теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях, передает ТАСС.

    По его словам, существует прямая угроза столкновения ВС России с НАТО, и такой сценарий не может реализовываться без одобрения США.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» рассказал о возможном сценарии воздушно-наземной или воздушно-морской иностранной военной операции против России.

    Напомним, в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. В США опубликован доклад американских сухопутных войск «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

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    6 марта 2024, 12:03 • Новости дня
    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России

    Financial Times: Разведка Запада встревожилась из-за усилившейся деятельности разведслужб России

    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с недавней утечкой записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост разведслужбы Запада всерьез обеспокоены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет Financial Times.

    По данным газеты, недавняя публикация утечки стала только одним из пугающих примеров, передает РИА «Новости».

    Так, один из офицеров западной разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

    Другой заявил, что «российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны».

    «Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», – сказал другой представитель западных разведслужб.

    Кроме того, анонимный источник газеты заметил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    5 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине

    Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине

    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине
    @ Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США задействовали истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне заверили, что не используют F-35 на Украине.

    Министр обороны Сингапура заявил, что «недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине». По словам руководителя военного ведомства, полученными данными США «поделились со странами НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

    Sputnik отмечает, что в случае подтверждения этой информации действия США можно рассматривать как очередной сигнал о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».

    Представитель Пентагона заверил, что «США не используют F-35 на Украине».

    Напомним, разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом.

    В 2023 году БПЛА MQ-9 упал в Черное море. В Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27. В Минобороны России указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

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    4 марта 2024, 20:21 • Новости дня
    Байден продлил санкции против России на год

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине и политики, которая якобы представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, следует из документации Белого дома.

    Речь идет о санкциях в отношении России от 21 февраля 2022 года, а также о введенных администрацией Дональда Трампа от 20 сентября 2018 года и принятых во время правления Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму, передает ТАСС.

    Как отмечается в документе, Байден считает, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года». В пояснительной записке Байдена указано, что действия и политика, которые указаны в документах, угрожают нацбезопасности США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская экономика показала свою устойчивость в условиях санкций, это подтверждают в том числе и представители США.

    Коментарии (3)
    4 марта 2024, 23:23 • Новости дня
    США отказались комментировать обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым

    Представитель Белого дома Кирби счел обсуждение утечки о планах бундесвера продвижением тезиса о «войне НАТО с Россией»

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби отказался комментировать разговор немецких офицеров об уничтожении Крымского моста, заявив, что обсуждение утечки «сыграет на руку России».

    Кирби заявил, что любое подтверждение утечки поможет продвижению заявлений Москвы о «какого-то рода войне между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией». Сам тезис о «войне между Западом и Россией» он назвал «смехотворным», передает РИА «Новости».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров с обсуждением ими возможности уничтожить Крымский мост.

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    6 марта 2024, 22:22 • Новости дня
    Путин: США операциями без разрешения СБ ООН «выпустили джинна из бутылки»

    Путин обвинил США в развязывании военных конфликтов из-за действий без санкций Совбеза ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон «выпустил джинна из бутылки», действуя в обход Совета Безопасности ООН в Ираке, Югославии и других странах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «События в Ираке, допустим. Все же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН. В той же Сирии, в бывшей Югославии», – напомнил президент, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что независимо от причин начала военных действий, решений Совета Безопасности ООН по ним не было.

    «Но Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    Пушков назвал причины успеха Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

    Успех Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подтверждает, что мир устал от западной модели, считает сенатор Пушков

    Tекст: Денис Тельманов

    Всемирный фестиваль молодежи в Сочи подтверждает, что в мире есть огромный запрос на альтернативный США и Западу центр влияния на мировые события, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

    «Мир устал от той модели насилия и подчинения, которые навязывают ему США и их союзники... И на самом Западе очень много недовольных политикой правящих кругов своих стран и своими политическими руководителями. Отсюда – безусловный успех фестиваля молодежи в Сочи», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что Россия, как историческая преемница СССР, претендует на роль альтернативного США и Западу центра влияния, хотя в идейном отношении не является репликой СССР.

    По словам Пушкова, «мир, основанный на правилах» западного альянса, выстроен на подчинении Западу других государств, в то время как Россия продвигает «мир, основанный на равноправии».

    Такая модель «отрицает мир, выстроенный на западных правилах, и поэтому пользуется поддержкой в большинстве стран планеты», считает Пушков.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Песков: Нуланд сделала много для возобновления конфронтации с нашей страной
    Песков: Нуланд сделала много для возобновления конфронтации с нашей страной
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория Нуланд является талантливым дипломатом, но ее действия привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне новостей о ее отставке с поста замгоссекретаря США.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, Песков отметил, что Нуланд играла достаточно важную роль в Госдепартаменте США, но ей следовало применять свои таланты на мирном и конструктивном поприще, передает РИА «Новости».

    Действия Нуланд сыграли большую роль в госперевороте на Украине, заявил представитель Кремля. Она также «сделала очень много для возобновления конфронтации с нашей страной», добавил Песков.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

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    6 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    Захарова назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной

    Захарова: США будут заметать следы провала на Украине отставками, как с Нуланд

    Tекст: Ольга Никитина

    США будут использовать различные способы, чтобы замести следы своей провальной политики на украинском направлении, в том числе в ход пойдут отставки, как это происходит с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik назвала готовящуюся отставку Нуланд попыткой «перезагрузить всю историю», связанную с внешнеполитическим провалом и просчетом США. На Украине Вашингтон потерпел полный провал, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Белый дом будет предпринимать разные шаги, однако неизменно одно – США предают своих союзников, указала спикер МИД России, подчеркнув, что Москва не раз предупреждала об этом, и на Украине не могли этого не знать.

    США предают всех, подчеркнула Захарова. Сначала, по ее словам, они «обещают всем всё, а потом ничего никому не делают».

    «Конечно, [это] провал политики, которая ассоциируется с Нуланд, потому что она была той фокусной фигурой, которая проводила русофобскую политику в отношении нашей страны, вся эта история была завязана на Нуланд», – сказала дипломат.

    Нуланд, как подчеркнула Захарова, была «не просто высокопоставленным представителем Госдепа». Она стала ключевой фигурой в американском межведомственном взаимодействии, передает ТАСС слова спикера Министерства иностранных дел России.

    Захарова назвала Нуланд «координатором антироссийских настроений» и всей антироссийской политики США, в особенности в контексте Украины. При этом Нуланд в этом качестве не одна, отметила она. «Там есть люди, которые нас ненавидят посильнее, но она, действительно, была координатором, она ассоциируется с этой политикой», – уточнила Захарова, добавив, что «вот так с ней распрощались».

    «Объяснений сейчас будет много, но на самом деле объяснение одно – полный провал администрации [президента США Джо] Байдена на украинском направлении, полный раздрай внутри их, как они говорят, союзнических отношений», – заключила Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД писала об отставке Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане, а также о том, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться ее сменщика.

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    5 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Переговоры в Каире по ситуации в Газе результатов не принесли

    Reuters: Переговоры в Каире по ситуации в Газе результатов не принесли

    Tекст: Кристина Цыцура

    Переговоры, прошедшие в Каире, по достижению прекращения огня в секторе Газа при участии Египта, Катара, США и представителей движения ХАМАС завершились без результата, передает Reuters.

    Представители ХАМАС представили посредникам свои предложения по прекращению огня. Сейчас ХАМАС ждет ответа от Израиля, чьи представители на переговорах не присутствовали, рассказал член руководства ХАМАС Басем Наим, передает ТАСС.

    Напомним, в начале марта палестинские фракции договорились в Москве о мерах для снятия блокады с Газы.

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