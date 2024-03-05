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Названа доля российских авиакомпаний в перевозках в Грузии
Доля российских авиакомпаний Azimuth и Red Wings в перевозках в Грузии составила в прошлом году три процента от общей численности пассажирского потока – более 127 тыс. человек, сообщило Минэкономики Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы приветствуем любые цифры, так как каждый процент – это конкретная доля в туристической сфере», – заявила заместитель министра Мариам Квривишвили.
По ее словам, ведомство продолжит работу с работающими авиакомпаниями и для привлечения новых, чтобы увеличить численность рейсов.
«У нас амбиционные планы», – заявила Мариам Квривишвили.
По данным ведомства, в 2023 доходы Грузии от туризма составили 4,1 млр долларов.
В планах на 2024 год повысить доходы до 4,5 млрд долларов и выйти на пассажиропоток в 6,8 миллионов.
Рейсы между Россией и Грузией возобновились в мае прошлого года после четырехлетнего перерыва, вызванного антироссийскими митингами в Тбилиси.