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Трамп сравнил прибывающих в США мигрантов с Ганнибалом Лектером из «Молчания ягнят»
Экс-президент США Дональд Трамп, рассказывая о прошлом прибывающих в страну нелегалов, упомянул психиатрические больницы, подобные той, что была описана в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят» и показана в одноименном фильме.
Трамп в интервью RSBN подчеркнул, что США нуждаются в помощи, поскольку в страну нелегально прибывают «миллионы и миллионы людей».
По его словам, нелегальные мигранты опасны и во многих случаях прибывают в страну из тюрем и психиатрических больниц, как в «Молчании ягнят», передает РИА «Новости».
«Кто-нибудь знает Ганнибала Лектера?», – сказал Трамп, сделав отсылку на главного героя фильма и романа «Молчание ягнят». Он добавил, что присутствие подобных людей в стране нежелательно.
Ранее Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт, выступая в населенном пункте Игл-Пасс, возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.