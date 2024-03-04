Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».12 комментариев
СК завел дело на оставившую ребенка без еды женщину в Новосибирске
В Новосибирске женщина оставила на два дня собственного восьмилетнего ребенка без еды, на нее завели дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Ребенок просидел в закрытой квартире двое суток без еды, спасатели проникали туда через балкон, передает РИА «Новости».
Дело завели на 29-летнюю женщину из соседнего региона, ее подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, указали в ведомстве. Сейчас ребенка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Устанавливаются условия жизни и воспитания ребенка.