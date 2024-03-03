Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.14 комментариев
Затонувший британский сухогруз создал угрозу экологии Красного моря
СЕНТКОМ: На борту затонувшего в Красном море сухогруза было 21 тыс. тонн удобрений
Британский сухогруз Rubymar затонувший в Красном море после атаки хуситов перевозил порядка 21 тыс. тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести вред окружающей среде, заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
Как говорится в сообщении СЕНТКОМ, около 21 тыс. тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, перевозимые судном, представляют риск для окружающей среды в Красном море, передает ТАСС.
Ранее британский сухогруз Rubymar, который был атакован 19 февраля мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», затонул в Красном море.