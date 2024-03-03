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    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    14 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    2 комментария
    3 марта 2024, 08:21 • Новости дня

    Затонувший британский сухогруз создал угрозу экологии Красного моря

    СЕНТКОМ: На борту затонувшего в Красном море сухогруза было 21 тыс. тонн удобрений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский сухогруз Rubymar затонувший в Красном море после атаки хуситов перевозил порядка 21 тыс. тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести вред окружающей среде, заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Как говорится в сообщении СЕНТКОМ, около 21 тыс. тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, перевозимые судном, представляют риск для окружающей среды в Красном море, передает ТАСС.

    Ранее британский сухогруз Rubymar, который был атакован 19 февраля мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», затонул в Красном море.

    2 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров

    Канцлер Германии Шольц пообещал в срочном порядке расследовать ситуацию с записью разговора офицеров

    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Канцлер назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», в данный момент инцидент выясняется очень тщательно, интенсивно и быстро, передает ТАСС.

    Также Шольц обещал оперативные разъяснения на фоне публикации записи разговора военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    2 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский кризис завершится, когда Киев начнет соблюдать нормы международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

    «Мы объявили о наших целях. Президент в очередной раз в своем послании Федеральному собранию подтвердил, что эти цели в полной мере сохраняют свою актуальность», – передает ТАСС слова министра.

    Ранее Лавров назвал готовящийся президентом Украины Владимиром Зеленским «план мира» ультиматумом России.

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    2 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев

    Би-би-си: Жителя Киева Закутенко заподозрили в причастности к смертям десятков британцев

    Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Житель столицы Украины Леонид Закутенко подозревается в причастности к гибели десятков граждан Британии, сообщает корпорация Би-би-си.

    Сообщается, что две 54-летние британки, приходившиеся друг другу сестрами, умерли от отравления веществом, которое им продал Закутенко, передает ТАСС.

    По данным СМИ, мужчина с 2020 года отправлял в разные страны либо опасные химические вещества, либо рецептурные препараты, которые при неправильном употреблении могли привести к смерти. Сам Закутенко опроверг сообщение о торговле опасными веществами.

    Ранее в Канаде был задержан 57-летний житель Торонто Кеннет Лоу, торговавший тем же веществом, что и Закутенко.

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    2 марта 2024, 10:30 • Новости дня
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором, заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

    По его словам, разваливший Украину и обрекший граждан страны на вымирание Зеленский не достоин такого подарка, передает РИА «Новости».

    «Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч – это исторический позор», – подчеркнул Абажер.

    Также глава крымской болгарской автономии отметил, что властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским «заокеанскому хозяину».

    Накануне власти Крыма начали готовить новый иск к Украине.

    Коментарии (27)
    2 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым после послания президента РФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Самым обсуждаемым нацпроектом в соцсетях по итогам послания президента Федеральному собранию стал проект «Семья», а в медиа чаще обсуждали развитие социальной инфраструктуры, говорится в исследовании Brand Analytics.

    Из документа следует, что повышенный интерес говорит о высокой поддержке среди населения, передает ТАСС.

    В соцмедиа россияне чаще обсуждали реконструкцию объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных объектов, а также строительство новой транспортной инфраструктуры.

    Также популярной темой для обсуждения стало изменение фискальной системы. Ее чаще обсуждали в бизнес-среде.

    Улучшение уровня жизни населения – еще одна тема по объему упоминаний.

    «Людям сложно спрогнозировать, как объявленные меры поддержки реально скажутся на их уровне жизни к 2030 году», – добавили в Brand Analytics.

    Согласно исследованию, граждане в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет проявили большой интерес к нацпроекту «Молодежь России». Тема «Экономика данных» оказалась больше востребована у аудитории моложе 18 лет. Россияне старше 55 лет проявили интерес к проекту «Кадры».

    Ранее сообщалось, что семья, суверенитет и «Время героев» стали главными темами послания президента.

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    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

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    2 марта 2024, 17:26 • Новости дня
    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию

    МО Финляндии объяснила слова финского парламентария о «праве» ВСУ атаковать Россию

    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия не поставляла Украине дальнобойные системы вооружений, поэтому не ограничивала его использование для ударов по территории России, заявил в субботнем эфире общественного вещателя Yle министр обороны страны Антти Хяккянен.

    Хяккянен заявил, что Хельсинки предоставили Киеву средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле, поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения, передает радио Sputnik.

    Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что в ходе передачи Украине оружия Финляндия не запрещала применять его по территории России. По его словам, Киев имел право использовать это оружие против военных целей и на российской территории.

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    2 марта 2024, 10:45 • Новости дня
    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов

    Минобороны: Российские истребители Су-35С ВКС препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов на Авдеевском направлении

    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские истребители Су-35С Воздушно-космических сил дежурят в воздушном пространстве на Авдеевском направлении, не давая возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что экипажи сверхманевренных российских истребителей Су-35С с управляемым вектором тяги ВКС несут боевые дежурства на Авдеевском направлении, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что целью боевого дежурства стало патрулирование и прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации, а также вертолетов авиации в ходе нанесения ударов по технике и военным объектам ВСУ.

    В конце февраля российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас».

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    2 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия развернет дополнительные вооружения после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Но его словам, все десятилетия добрососедства пошли прахом. Он указал на решение Швеции вступить в НАТО, чтобы «ВС США получило право делать в Швеции, что хотят, посещать любой объект, создавать там любые свои объекты», передает ТАСС.

    Министр указал, что теперь на территории Московского и Ленинградского военных округов будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения.

    Ранее Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что якобы Прибалтика, Швеция или Финляндия могут «стать следующими» после Украины.

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    2 марта 2024, 16:14 • Новости дня
    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине

    NYT: Слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед

    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, отмечает The New York Times.

    Журналисты издания, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, заметили простые линии окопов ВСУ, они без дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки, передает РИА «Новости».

    NYT пишет, что американских политиков беспокоит, что ВСУ не достаточно подготовлены к наступлению ВС России, которые уже продвигаются за пределами Авдеевки.

    Ранее в США предположили, что Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки.

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    2 марта 2024, 15:38 • Новости дня
    Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
    Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер на 85-м году жизни, сообщил Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова.

    Театр в своем Telegram-канале проинформировал, что Ивченко скончался в субботу.

    Ивченко родом из города Купянске Харьковской области, он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, а также режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. В БДТ артист был приглашен в 1983 году.

    Звание народного артиста Украинской ССР получил в 1980 году, а народным артистом России стал в 1994 году. Был занят в театре, а также исполнил множество ролей в фильмах и сериалах.

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    2 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам

    Пугачева после выхода нового альбома пообещала поклонникам новые песни к своему юбилею

    Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

    В видеообращении на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России)  она пообещала новые песни к своему юбилею, передает ТАСС.

    По ее словам, она узнала о выходе альбома «P.S» одной из последних, добавив, что ей очень приятно внимание.

    Ранее сообщалось, что Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S» 1 марта, в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы.

    До этого СМИ сообщали, что в альбоме «P.S.» будут представлены 11 новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее.

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    2 марта 2024, 09:33 • Новости дня
    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме

    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме на северо-востоке города

    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ЧП произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе Калининского района города.

    По информации пресс-службы, ЧП произошло в Красногвардейском районе, пострадавших нет, на месте работает скорая, передает ТАСС.

    Также известно, что в жилом доме по адресу Пискаревский проспект, 161 выбиты окна, а балконы повреждены на двух этажах. В данный момент территория дома оцеплена.

    Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря в Петербурге обрушился дом №73 на Гороховой улице. По словам одного из жильцов, у обрушившегося здания за несколько дней до происшествия рухнула стена.

    Коментарии (25)
    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 20:07 • Новости дня
    Захарова рассказала о «теневом государстве» в Германии

    Захарова заявила, что Германией управляет теневая власть внутри госаппарата ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Существует неведомая для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, «теневое государство», которое сейчас и управляет Германией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что комментарии от правительственных структур Германии по поводу аудиозаписи разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники. Также, по ее словам, сообщения и оценки носят «чудовищно разнонаправленный характер»: обещания канцлера Германии Олафа Шольца разобраться, и реакцию замглавы комитета Бундестага по контролю за разведкой Родериха Кизеветтера, который не увидел ничего плохого в провале немецкой контрразведки.

    Захарова назвала также безответственными анонимные комментарии от минобороны ФРГ агентствам dpa и Tagesshau о том, что разговор немецких военных якобы был перехвачен.

    Дипломат считает, что такая реакция на скандал говорит о том, что в Германии нет единой власти, а между элитами, народом и правительством нет обратной связи. Захарова назвала цель в СМИ в Германии – поддерживать иллюзию народной демократии.

    По ее словам, в Германии существует «теневое государство», о котором пишут немцы. Эта неведомая для немецких избирателей сила внутри государственного аппарата ФРГ и управляет Германией.

    Захарова считает, что у немцев есть уникальный шанс спасти себя и вывести официальные власти на разговор, что происходит в стране.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (5)
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    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных
    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине
    Атакованный британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море
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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

      14 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Олег Хавич Олег Хавич
      Могильный дух польско-украинской «дружбы»

      Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

      2 комментария
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