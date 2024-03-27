Президент Конго выразил Путину соболезнования в связи с терактом

Tекст: Ольга Никитина

Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Россией в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров.

«Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия – Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении.

С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Лидеры условились о продолжении контактов, заключили в Кремле.

Ранее в среду Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который также решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования россиянам.