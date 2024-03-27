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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    5 комментариев
    27 марта 2024, 14:12 • Новости дня

    Президент Конго выразил Путину соболезнования в связи с терактом

    Tекст: Ольга Никитина

    По инициативе конголезской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщили в Кремле.

    Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Россией в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров.

    «Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия – Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении.

    С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

    Лидеры условились о продолжении контактов, заключили в Кремле.

    Ранее в среду Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который также решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования россиянам.

    26 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след

    Бортников: Первичные показания задержанных по теракту в «Крокусе» подтвердили украинский след

    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждают украинский след, одни исламисты не смогли бы подготовить такую акцию, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

    Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исламисты в одиночку не смогли бы подготовить теракт, им помогали. По его словам, можно однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует, передает РИА «Новости».

    Глава ФСБ подчеркнул, что версию с украинским следом, которую подтвердили первые показания задержанных, будут дорабатывать спецслужбы, чтобы выяснить реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

    «Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», – сказал Бортников.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, чтобы скрыться на Украине.

    По его словам, Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.

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    26 марта 2024, 16:02 • Новости дня
    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»

    Полиция в Петербурге задержала мигранта за одобрительные комментарии под постами о теракте в «Крокусе»

    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, публиковавший под псведонимом в социальных сетях одобрительные комментарии под новостями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что полицейские установили личность пользователя, который, пользуясь псевдонимом, оставлял одобрительные «шуточки» под постом о теракте в «Крокусе». Приезжий из одной из среднеазиатских республик был задержан по месту проживания.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что злорадствующих из-за теракта в «Крокус Сити Холле» иначе как подонками назвать нельзя.

    Коментарии (78)
    26 марта 2024, 16:34 • Новости дня
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    В места нахождения террористов, по его словам, выезжали представители украинского руководства, они работали с террористами и вели их подготовку, передает ТАСС.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, скрыться на Украине.

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    26 марта 2024, 15:50 • Новости дня
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    Лукашенко пообещал передать Путину информацию по кураторам террористов из «Крокуса»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину данные, которые касаются предполагаемых кураторов преступников, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как указал Лукашенко, Минск имеет подозрения по поводу некоторых кураторов террористов. Он пообещал позвонить Путину и рассказать о своих подозрениях.

    По словам белорусского лидера, эти кураторы осознавали, что в Белоруссию нельзя заходить, поскольку в первые минуты, как и в России, часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у них, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что на данный момент заказчик теракта в «Крокусе» не установлен.

    Накануне Лукашенко заявил, что «был на связи» с Путиным «эти сутки» после теракта, совершенного 22 марта в Подмосковье.

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    26 марта 2024, 20:20 • Новости дня
    МЧС опубликовало обновленный поименный список погибших при теракте в «Крокусе»
    МЧС опубликовало обновленный поименный список погибших при теракте в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    МЧС России опубликовало новый поименный список из 120 человек, погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В списке, опубликованном на сайте ведомства, значатся 120 человек. Отмечается, что их данные были установлены по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополняться, передает ТАСС.

    Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что врачи оценивают как тяжелое состояние 22 пострадавших при теракте в «Крокусе», 34 человека находятся в состоянии средней тяжести, еще 27 пациентов выпишут в ближайшее время.

    Ранее МЧС обновило список опознанных жертв теракта в «Крокус Сити Холле», в нем указаны 95 фамилий погибших.

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    27 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»

    МИД: Запад изменил реакцию на события в «Крокусе», чтобы не остаться в изоляции

    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Запада изменили свою реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, чтобы не остаться в изоляции, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, после теракта многие страны сначала осудили теракт, однако не выразили соболезнования России, что им пришлось сделать позднее, передает ТАСС.

    При этом Захарова отметила, что представители Запада уже поняли, что мир шагнул вперед, а западные страны могут совсем остаться в стороне, если не поменяют отношение к трагедии в Подмосковье.

    Напомним, Вашингтон осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с Россией, однако США отказались помогать России в сфере безопасности после теракта.

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    26 марта 2024, 16:06 • Новости дня
    Бортников не исключил причастность США, Британии и Украины к теракту в «Крокусе»
    Бортников не исключил причастность США, Британии и Украины к теракту в «Крокусе»
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские спецслужбы полагают, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

    «Думаем, что так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем», – сказал Бортников, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Глава ФСБ добавил, это общая информация, но «есть уже определенные наработки».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

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    27 марта 2024, 02:16 • Новости дня
    Сенатор Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе»

    Сенатор Алексей Пушков назвал минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе» проявлением человечности

    Сенатор Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе»
    @ Cristobal Basaure Araya/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал минуту молчания на футбольном матче во французском Марселе по жертвам в «Крокус Сити Холле» первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время.

    «Минута молчания по жертвам террористической атаки в Крокус-сити, объявленная на стадионе в Марселе, – первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время», – приводит РИА «Новости» заявление Пушкова.

    По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об «экзистенциальной угрозе», которую Россия якобы несет Франции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что французский парламент объявил минуту молчания в память о жертвах в «Крокусе». Председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве подчеркнула, что, гражданские люди, «семьи, невинные стали целью убийц-фанатиков».



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    27 марта 2024, 10:07 • Новости дня
    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»

    Захарова: США загнали себя в тупик словами о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта якобы был совершен террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

    Захарова в эфире радио Sputnik обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ к теракту.

    По мнению дипломата, США сами создали ИГ, поэтому их заявления о причастности этой группировки к теракту в Москве выглядят нелепо.

    Захарова призвала США перестать спекулировать на трагедии и предоставить доказательства своей версии.

    Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал «тупейший фальстарт».

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    27 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» оказалось в залоге у банка

    РБК: Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» находится в залоге у «Газпромбанка»

    Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» оказалось в залоге у банка
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Концертный зал «Крокус Сити Холл», полностью уничтоженный в результате теракта 22 марта, находился в залоге у «Газпромбанка», пишут СМИ.

    Как сообщает РБК со ссылкой на выписку из ЕГРН, площадь здания составляет более 38 тыс. кв. метров. Оно принадлежит компании «Крокус Интернэшнл» (входит в Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова) и было заложено по ипотечному договору в ноябре 2023 года. Обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. Договор ранее перезаключался, и в залог «Газпромбанку» объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.

    Здание «Крокус Сити Холла», которое было заложено по кредиту в «Газпромбанке», значительно пострадало в результате теракта 22 марта. Это привело к снижению его ликвидационной стоимости, однако она не равна нулю.

    По оценкам независимого аналитика Андрея Бархоты, мнение которого приводит издание, сейчас стоимость залога составляет 20-30% от первоначальной. Это обусловлено стоимостью земли и уцелевших строений.

    Наличие залога, его качество и возможность реализовать по рыночной цене напрямую влияют на объем резервов, которые создает банк по кредиту с таким обременением, поясняет эксперт по банковской отчетности Сергей Неклюдов. Он отмечает, что банки регулярно проводят оценку обесценения отдельных ссуд и кредитного портфеля в целом. Если «признаки обесценения» появляются, это требует от банка досоздания резервов.

    Ранее сообщалось, что ущерб от пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» может составлять порядка 10 млрд рублей, здание застраховано.

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    26 марта 2024, 18:44 • Новости дня
    В МИД заявили о недоверии словам США о непричастности Киева к теракту

    Захарова: Никто не поверит словам США о непричастности Украины к теракту

    Tекст: Дарья Григоренко

    В заявления США о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Вашингтон никогда не скрывал атаки украинских спецслужб против России. Дипломат также отметила поддержку западными политиками Евромайдана и их реакцию на события в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, когда США, Британия, Германия, Брюссель, Париж, Варшава и все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал «коктейлями Молотова» такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Западу, где последние месяцы высказывались за полномасштабную поддержку Украины, теперь нужно «предоставлять откровенные и честные факты, чем они там с киевским режимом занимались».

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы полагают, что за терактом в «Крокусе» стоят Вашингтон, Лондон и Киев.

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    26 марта 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин поручил определить приоритетные направления развития науки и технологий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России предстоит создать списки приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших технологий, такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Разработкой списков направлений займется комиссия по научно-технологическому развитию страны, она должна представить на рассмотрение Совета при президенте по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технического развития. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения – 15 июня 2024 года. Ответственным назначен зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

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    27 марта 2024, 06:17 • Новости дня
    Погиб глава студенческой организации «Крокуса»

    Глава студенческой организации «Крокуса», которая спасала зрителей в день теракта, обнаружен в списках погибших

    Tекст: Денис Тельманов

    Пропавший во время теракта в «Крокус Сити Холле» Андрей Сыропятов, руководивший студенческой организацией, работавшей в концертном зале и спасшей в день теракта около ста человек, обнаружен в списках погибших МЧС.

    «Сыропятов числится в списках с именами погибших от МЧС России, которые обновились вечером 26 марта», – передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в день теракта в концертном зале работали 105 сотрудников-студентов, все из них успели спастись, а двое подростков – Роман и Владислав – спасли около сотни посетителей, они вывели людей через запасные выходы на минус первом этаже.

    Андрея Сыропятова не удалось отыскать среди раненых, после чего подростки обратились к СМИ за помощью в его поисках.

    По данным СК, в «Крокусе» погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений. Пострадали 182 человека.

    Ранее спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что спасательные работы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, пострадавших под завалами нет.

    Сотрудники МЧС спустя пять дней после теракта в «Крокусе» полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

    Во вторник МЧС России опубликовало новый поименный список из 120 человек, погибших в результате теракта.

    Коментарии (0)
    27 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек

    Центр медицины катастроф: Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек

    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 360 человек, включая 11 детей, сообщили в Центре медицины катастроф.

    Там уточнили, что госпитализация потребовалась 92 пострадавшим. Выписались из больниц 63 человека. Кроме того, 205 пострадавших при теракте получили медицинскую помощь амбулаторно, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о 182 пострадавших в результате теракта.

    Как сообщал ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин, на лечении в московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте.

    При теракте в «Крокусе», согласно последним данным СК, погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений.

    Коментарии (3)
    26 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Спасатели сообщили о завершении спасательных работ в «Крокусе»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что спасательные работы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, пострадавших под завалами нет.

    Воробьев опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео, на котором спасатель доложил главе Подмосковья, что все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. По его словам, пострадавших больше нет под завалами, передает РИА «Новости».

    Спасатель добавил, что кинологи и спасатели завершили свою работу.

    Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спустя пять дней после теракта в «Крокусе» полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

    Во вторник МЧС России опубликовало новый поименный список из 120 человек, погибших в результате теракта.

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