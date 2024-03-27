Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Президент Конго выразил Путину соболезнования в связи с терактом
По инициативе конголезской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщили в Кремле.
Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Россией в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров.
«Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия – Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении.
С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.
Лидеры условились о продолжении контактов, заключили в Кремле.
Ранее в среду Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который также решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования россиянам.