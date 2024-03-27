Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Власти Мали поблагодарили Россию за безвозмездные поставки пшеницы и топлива
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования россиянам.
«Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ассими Гойта выразил особую признательность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке», – добавили в Кремле.
Ранее депутат малийского парламента Алие Тункара говорил, что Мали испытывает острую нехватку пшеницы и удобрений, так как земли в стране неплодородны. Государство, по его словам, благодарно России за своевременную поставку своей сельскохозяйственной продукции.