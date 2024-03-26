  • Новость часаЛавров отверг помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»
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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    4 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    27 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    74 комментария
    26 марта 2024, 14:08 • Новости дня

    Путин отметил мужество прокуроров в новых регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуроры в Донбассе и Новороссии мужественно выполняют свою работу в сложных условиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

    «Особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Вы так же, как и ваши коллеги в приграничных регионах, действуете мужественно, в сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности, помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Для лучшей экономической, правовой, административной и социальной интеграции Донбасса и Новороссии работа над укреплением органов прокуратуры в этих регионах продолжится, заявил Путин.

    Ранее Путин восхитился мужеством жителей приграничных с Украиной областей.

    23 марта 2024, 21:43 • Новости дня
    Путин: Запад трактует события так, как ему выгодно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны трактуют события с выгодной им стороны, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова.

    Говоря об этом, российский лидер провел аналогию между ситуациями в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года, передает ТАСС.

    По словам Путина, после событий в 2014 году в Крыму во время разговора с одним из коллег он указал, что НАТО и часть государств альянса приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета безопасности ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал президент. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    В фильме «Белград» Путин также заявил, что НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году.

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    24 марта 2024, 12:27 • Новости дня
    Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии
    Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    События 1999 года в Югославии, которая подверглась бомбардировкам войсками НАТО, являются огромной трагедией, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну трагедия огромная!» – сказал Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора Андрея Кондрашова на телеканале «Россия 1», фрагмент которого вышел в эфире программы «Вести недели», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году.

    Напомним, 24 марта исполняется четверть века с начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как бомбежками Югославии Запад изменил Россию.

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    23 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимости единства россиян
    Путин заявил о непоколебимости единства россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тяжелейшие испытания закаляли Россию, так будет и сейчас, сплоченность граждан Российского государства непоколебима, заявил российский лидер Владимир Путин в телеобращении в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    «Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что сейчас важно, чтобы россияне держались вместе, и выразил уверенность, что так и будет. Никому не удастся посеять в России рознь, панику и разлад, заявил он.

    Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», добавил глава государства.

    Ранее Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

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    26 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт назвал условия для освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Первоочередная цель российских войск – отбросить ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс

    Эксперт назвал условия для освобождения Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Красного российские войска развивают наступление в районе Клещеевки. Цель – отбросить противника за канал Северский Донец-Донбасс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он также счел нецелесообразным штурмовать Часов Яр «в лоб». Ранее стало известно о проблемах ВСУ в Часовом Яре с обороной на фоне больших потерь.

    «Российские войска смогли существенно продвинуться на Артемовском направлении. Официально подтверждено, что освобожден населенный пункт Красное (Ивановское). Это открывает перспективы не столько для наступления на Часов Яр, сколько для выдавливания противника в районе Клещеевки, где с августа идут тяжелые бои», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его оценкам, после освобождения Красного шансы украинских боевиков удерживать территории восточнее канала Северский Донец-Донбасс сводятся к нулю. «Оставление этих позиций – вопрос ближайших недель», – считает собеседник. По мнению Онуфриенко, первоочередная цель российских войск – отбросить ВСУ за Северский Донец-Донбасс. При этом полномасштабное наступление ВС РФ вряд ли будет направлено на агломерацию так называемого донбасского кольца обороны противника, полагает аналитик.

    «Штурм населенных пунктов – это достаточно сложная задача, сопровождаемая большими потерями и разрушениями. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что один город плавно переходит в другой, а между ними зачастую расположены несколько поселков. Речь идет в том числе о Часовом Яре, Константиновке, Славянске», – уточнил спикер. Онуфриенко настаивает: Часов Яр – стратегически значимый населенный пункт, но освобождать его нужно «не в лоб». «Такой ход выглядит более целесообразным. Ведь если поступить иначе, то ВСУ будут накрывать огнем город с близлежащих территорий», – уточняет эксперт.

    «В последний год мы придерживаемся тактики гибкой обороны: российские военные заманивают штурмовиков противника в ловушку, затем их перемалывают при помощи артиллерии. Мне кажется, стоит продолжать придерживаться такой логики – постепенно улучшать позиции, продвигаясь вперед», – акцентировал Онуфриенко. 

    Ранее стало известно, что после зачистки населенного пункта Красное российские войска продолжили продвижение к Часову Яру и заняли новые позиции у этого важного узла обороны украинских формирований. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери. «Это негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра», – отметил он.

    Марочко добавил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часов Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. Он подчеркнул, что все это время там не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за постоянных обстрелов ВСУ.

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    25 марта 2024, 07:33 • Новости дня
    Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»
    Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне», заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе подготовки документального фильма Андрея Кондрашова «Белград» Путин заявил, что «первым шагом» стал внутренний конфликт. При этом Путин не стал «давать оценок» относительно того, «кто там в чем виноват» и «кто какие цели преследовал». Он указал, что конфликт «подогревался и изнутри, и извне». В результате «внутренняя конфронтация» приняла форму, «по сути, очень тяжелой гражданской войны», передает ТАСС.

    Напомним, фильм «Белград» вышел на стриминговой платформе «Смотрим» к 25-летию бомбардировок Югославии силами НАТО, которые начались 24 марта 1999 года. В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он назвал действия НАТО недопустимыми.

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    24 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе» в церкви в Ново-Огареве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Об этом передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе». Кроме того, российский лидер назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

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    23 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трагические события, произошедшие накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл», являются ничем иным, как кровавым и варварским терактом, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении в связи со случившимся.

    «Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», – сказал президент в начале своего выступления, передает РИА «Новости». Это нападение было подготовленным массовым убийством мирных граждан, заявил Путин.

    Организаторы теракта подобно нацистам готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения, важно не дать им совершить новые преступления, подчеркнул российский лидер.

    «Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, – сказал он. – Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».

    «Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, – сказал Путин. – Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с телеобращением в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь главы государства заявлял, что президент был проинформирован о ЧП и принимаемых мерах в первые минуты стрельбы.

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    26 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Леонков: ВСУ долгое время обстреливали Артемовск с позиций в Часовом Яре

    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Часов Яр является важным опорным пунктом ВСУ на пути ко второй полосе обороны противника. Взятие города позволит России не только обезопасить Артемовск, но и существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно о колоссальных трудностях украинской армии в рамках обороны Часова Яра.

    «Часов Яр расположен на возвышенности и предоставляет значительное преимущество той стороне, которая контролирует населенный пункт», – говорит военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что после освобождения Артемовска именно из этого населенного пункта противник вел огонь по нашим позициям. «В ходе контрбатарейной борьбы мы проредили артиллерию ВСУ, но обстрелы, к сожалению, еще происходят», – указал спикер.

    Освобождение Часова Яра изменит ситуацию, убежден он. «С одной стороны, это будет способствовать прекращению артиллерийских обстрелов Артемовска. С другой стороны, этот плацдарм открывает нам дорогу к укрепрайону Краматорск – Славянск», – подчеркнул Леонков.

    О стратегическом значении Часова Яра говорит и доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, это важный опорный пункт на пути ко второй полосе обороны противника. «Данный город ранее был тыловым пунктом снабжения группировки ВСУ на передней полосе обороны. Там находились склады, командные пункты», – напоминает собеседник.

    Эксперт настаивает: Часов Яр важно освободить, это позволит обезопасить Артемовск. При этом говорить о том, как именно будет происходить освободительная операция, пока преждевременно, считает спикер. «Очевидно, что самой эффективной тактикой станет окружение населенного пункта», – резюмировал Сивков.

    Ранее стало известно, что ВСУ в Часовом Яре на Донецком направлении из-за колоссальных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, комбинированные удары ВС РФ по живой силе и технике противника на данном участке фронта серьезно сказались на ситуации вблизи населенного пункта.

    Он также подчеркнул, что образовавшаяся нехватка боеприпасов и вооружений в украинской армии деморализует солдат ВСУ. В их среде наблюдаются «панические настроения». «В ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра», – подчеркивает Марочко.

    О плачевной для украинской армии ситуации в населенном пункте ранее сообщало британское издание The Times. Как рассказал газете Виталий Овчаренко, офицер спецназа ВСУ, положение войск в городе давно стало сложным, и оно продолжает ухудшаться с каждым днем.

    Между тем Российская армия продолжает свое продвижение на Донецком направлении. В субботу ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Также силами подразделения южной группировки войск были заняты более выгодные рубежи на данном участке фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны.

    В понедельник в районах Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР) было нанесено поражение третьей штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ.

    В общей сложности противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две самоходные артиллерийские установки Krab, а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».

    По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Красного в совокупности с постепенным приближением к Часову Яру позволяет говорить о скорой возможности начала восстановления Артемовска. Он отметил, что до этого Россия не могла начать разминирование населенного пункта и разбор завалов из-за угрозы непрекращающихся обстрелов.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко описал необходимые для освобождения Часова Яра условия.

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    23 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин обсудил с лидером Узбекистана теракт в подмосковном «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Узбекистана Шавкатом Мирзеевым обсудил теракт в подмосковном «Крокус сити холле».

    Узбекский лидер осудил теракт в концертном зале и выразил соболезнования в связи с трагедией, а также просил передать слова поддержки семьям погибших, передает сайт Кремля.

    Оба лидера в ходе разговора условились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

    Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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    25 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе»
    Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в Подмосковье, выразил благодарность всем тем, кто спасал людей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Путин еще раз выразил «глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта» и «пожелал скорейшего выздоровления раненым. «Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», – добавил он, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что общество России сплотилось на фоне теракта в «Крокусе» и показало настоящую сплоченность и солидарность. По его словам, организаторы теракта рассчитывали посеять панику и создать разлад в обществе, но встретили единение.

    Путин поручил на сегодняшнем совещании доложить, как идет выявление всех причастных к теракту.

    Ранее сообщалось, что подрабатывающий в гардеробе «Крокусе» школьник по имени Ислам вывел из здания комплекса более 100 человек, когда туда ворвались вооруженные террористы.

    Напомним, число жертв теракта уже возросло до 137 человек, число пострадавших достигло 182 человек.

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    26 марта 2024, 00:59 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии «разрыва» в российском обществе

    Песков указал на согласие почти всего населения России с линией Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Почти все общество согласно с линией президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя результаты выборов президента России, Песков сказал, что «цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные». Он не считает, что в обществе есть «разрыв». По его словам, «правильнее сказать, что практически все общество согласно с линией Путина».

    Он признал, что «те, кто против, они тоже есть», но «это такой, знаете, осколок общества, их очень мало». Песков призвал «не преувеличивать это количество», пояснив, что люди, о которых идет речь – «не только заметные», но и «громкие», пишут «Аргументы и Факты».

    Песков заявил, что необходимо «разделять» людей, которые «уехали и буквально встали на позиции врага своей страны», и тех «из несогласных», кто «остается со своей Родиной».

    Про первых Песков сказал, что таких людей «здесь не будут ждать, не примут, это точно». По его мнению, «тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного».

    Относительно оставшихся в России Песков заявил: «Возможно, они со временем все поймут. Общество не может быть монолитным на 100%, так не бывает. И, может быть, нам вот этих непонимающих людей надо убедить, разъяснить им правоту Путина. Я убежден, что это можно сделать».

    Песков отметил, что сначала ситуация с коронавирусом, а затем специальная военная операция на Украине «наложили отпечаток на график президента». По его словам, Путин «вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», который «может быть растянут по суткам».

    Песков сказал, что таков «стиль работы» Путина, «это абсолютно нормально с учетом той ситуации, в которой мы находимся». Он убежден, что «когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это стало войной». По его словам, «военный аспект стал неотъемлемым куском рабочего дня» президента. «Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный», – сказал Песков.

    Напомним, Песков разъяснил правовой статус СВО. Он указал, что это по-прежнему специальная военная операция де-юре, однако де-факто для России «это превратилось в войну» после того, как Запад стал все больше и больше повышать свою вовлеченность в конфликт.

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    25 марта 2024, 12:36 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по мерам безопасности после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин проведет в понедельник совещание, в ходе которого будут обсуждаться принимаемые меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в совещании примут участие руководители силового блока, соцблока и глав Москвы и Подмосковья, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля рассказал, что Путин продолжает получать связанные с терактом доклады от соответствующих служб.

    В данный момент посещение президентом места трагедии в Подмосковье не планируется.

    Ранее Песков заявил, что финальной версии случившегося пока нет.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе».

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    25 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин: Сохранение природного баланса Земли зависит от доступа к безопасной энергии

    Tекст: Ольга Никитина

    Развитие экономик, соцсферы и природного баланса в мире зависят от доступа к источникам безопасной энергии. Такое мнение президент Владимир Путин высказал в своем приветствии участникам международного форума «Атомэкспо-2024», которое зачитал помощник главы государства Игорь Левитин.

    «Подчеркну: развитие национальных экономик, социальной сферы, сохранение природного и климатического баланса нашей планеты сегодня напрямую зависит от обеспечения доступа к стабильным экологическим и безопасным источникам энергии. Среди них важную роль играет атомная генерация», – передает ТАСС содержание приветствия.

    Путин заявлял ранее, что Россия с нуля помогает создавать атомную энергетику в ряде стран за рубежом.

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    26 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков анонсировал заседание Генпрокуратуры с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен принять участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент во вторник выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры, также ожидается объемный доклад генпрокурора Игоря Краснова, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобные мероприятия проводятся каждый год.

    Также во вторник Путин вручит премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей культуры.

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