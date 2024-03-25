Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.7 комментариев
МВД опровергло данные о машине кинологов на парковке при нападении на «Крокус»
Утверждения о том, что во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» на парковке якобы находился микроавтобус кинологической службы МВД, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Волк в своем Telegram-канале написала, что автомобиль, фотографии которого распространяются в соцсетях, был машиной скорой помощи.
В МВД призвали СМИ и блогеров не распространять непроверенную информацию.
Ранее Волк заявила также, что сотрудники полиции прибыли на место теракта в концертном зале «Крокус сити холл» через пять минут после поступления сообщения о стрельбе в Красногорске.