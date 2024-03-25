Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.0 комментариев
Обвиняемый в теракте в «Крокусе» выкладывал фото из Стамбула
Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» вел Instagram из Стамбула
Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни в феврале 2024 года вел Instagram* (запрещенная в РФ соцсеть) из Стамбула, что следует из информации в его аккаунте.
Фаридуни 23 февраля сделал восемь публикаций, на большинстве из которых указана геолокация «Аксарай, Стамбул», передает РИА «Новости». Среди фотографий есть и селфи Фаридуни, а также снимки, предположительно, сделанные в мечети Фатих.
Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Шамсидина Фаридуни по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ