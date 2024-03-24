В Басманном суде ожидается избрание меры пресечения фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Tекст: Ольга Иванова

Журналистов пригласили проходить в здание суда в 19.35. Ходатайство будут рассматривать двое судей, передает РИА «Новости».

К этой минуте также нет информации о доставке подсудимых в суд.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в совершении теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» привезли на допрос в Следственный комитете.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным как можно быстрее установить организаторов теракта в «Крокус Сити Холле».

Накануне четверо мужчин, задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», были доставлены в Москву в СК.