На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
В Басманном суде ожидается избрание меры пресечения фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
В Басманном суде Москвы ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о теракте в «Крокусе», сообщают СМИ.
Журналистов пригласили проходить в здание суда в 19.35. Ходатайство будут рассматривать двое судей, передает РИА «Новости».
К этой минуте также нет информации о доставке подсудимых в суд.
Ранее сообщалось, что подозреваемых в совершении теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» привезли на допрос в Следственный комитете.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным как можно быстрее установить организаторов теракта в «Крокус Сити Холле».
Накануне четверо мужчин, задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», были доставлены в Москву в СК.