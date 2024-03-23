Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на компромиссы и запустил процесс тотального противостояния.15 комментариев
Театры, музеи и вузы отменили мероприятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
Театры, музеи и вузы отменили мероприятия в Москве из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
Из-за теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, московские театры перенесли показы спектаклей, музеи будут закрыты 23 и 24 марта, вузы перешли на дистанционное обучение.
Отмену спектаклей подтвердили, в частности, в Большом театре, Московском театре Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театре сатиры, Московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина, Российском академическом молодежном театре (РАМТ) и Театре им. В. В. Маяковского, «Ленком Марка Захарова», Театр им. Вахтангова, Малый театр, передает ТАСС.
Отмечается, что сети кинотеатров «Москино» и «Каро» приостановят работу 23 и 24 марта.
Концерты в ближайшие два дня отменили Московская государственная консерватория, Московская государственная академическая филармония, концертный зал «Зарядье».
Будут закрыты Музей Победы, музей Г.О.Р.А. и кинотеатр «Поклонка», государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Российская государственная детская библиотека.
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, Первый канал и холдинг «Газпром-Медиа» внесут изменения в сетки вещания.
Не состоится церемония вручения XI Премии АПКиТ 26 марта, церемония вручения Национальной премии в области веб-контента 25 марта.
Массовые мероприятия отменили РАНХиГС, РГГУ, РТУ МИРЭА, МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГИМО.
Большинство вузов перевели учебные занятия в эти дни на дистанционный режим, соответствующие рекомендации ранее дало Минобрнауки РФ.
МГУ имени Ломоносова и ряд столичных вузов отменили Дни открытых дверей, запланированные на 23 и 24 марта.
Ранее в Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших в ходе стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.
В пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар. В больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта.
К тушению пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники.