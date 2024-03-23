SHAMAN и Morgenshtern* предложили оплатить лечение пострадавших в «Крокусе»

В Россию поступают соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» и осуждением теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования после стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание», – сказал белорусский президент, слова которого приводит агентство БЕЛТА.



Осудил террористический акт и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призывает государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан. «По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка. Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта», сообщает пресс-служба администрации президента Казахстана.



Свои соболезнования выразил в послании к президенту России лидер Азербайджана Ильхам Алиев. «Я решительно осуждаю этот теракт, от имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в послании, которое цитирует ТАСС.



Соболезнования выразил и МИД Армении. «Шокированы ужасающими новостями о бесчеловеческом теракте в Москве. Глубоко скорбим потерю невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем раненным и потерпевшим», говорится в сообщении ведомства. В МИД Таджикистана заявили о решительном осуждении теракта в «Крокус сити холле».

Кроме того, соболезнования выразили ряд западных стран. В частности, глава МИД Италии заявил, что правительство страны осуждает любые теракты, выразил поддержку семьям погибших: «Я выражаю осуждение всех форм терроризма и близость к семьям жертв». МИД Германии выразил соболезнования с связи с терактом в Подмосковье и призвал быстро расследовать случившееся: «Кадры страшного нападения на невинных людей в «Крокус сити холле» под Москвой ужасают». Соболезнования в связи с трагедией выразили и в Вашингтоне, в администрации Белого дома. «Наши мысли с жертвами этой атаки», заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Теракт осудили, назвав его ужасным, в МИД Греции. МИД Франции также выразил свои соболезнования. Соболезнования родным и близким пострадавших и погибших выразило посольство Британии в Москве, осудив теракт. МИД Австрии также заявил, что шокирован ужасными новостями из России, выразил соболезнования семьям погибших.

«Нет никаких оправданий убийству невинных гражданских лиц. Сегодняшняя жестокая в Крокус Сити Холл недалеко от Москвы – преступление. Его детали должны быть как можно скорее расследованы», заявили в МИД Словении.

«Шокированы сообщением о теракте в Москве. Осуждаем террор во всех его формах… Приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших», заявил министр иностранных дел Мальты, действующий председатель ОБСЕ Ян Борч.

Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле», осуждает любые нападения на гражданское население и выражает соболезнования гражданам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано.

Соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» выразили в МИД Пакистана. «Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв. В этот трудный час мы солидарны с народом и правительством Российской Федерации», говорится в сообщении ведомства.

Глубочайшие соболезнования народу и правительству России, в первую очередь родственникам и близким погибших выразил глава МИД Кубы Бруно Родригес. Президент Венесуэлы Мадуро принес соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», выразив уверенность в единстве российского народа. Террористический акт в «Крокус Сити Холле» осудил МИД Египта. Президент Палестины Аббас также выразил соболезнования президенту Путину и российскому народу в связи с терактом в «Крокусе».

Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.



По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.