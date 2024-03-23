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Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
Захарова поблагодарила генсека ООН Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокусе»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокус Сити Холле», во время которого погибли 40 человек и госпитализированы с ранениями 145.
«Генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе. Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее она осудила реакцию ООН на теракт, когда офис генерального секретаря заявил, что Гутерриш «опечален (sadden) сообщениями о стрельбе».
«ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова. По словам Захаровой, случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.