  • Новость часаЧлены СБ ООН осудили «гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»
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    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокусе» и мерах по линии всех служб
    Очевидцы рассказали, как спасались из «Крокуса» после атаки террористов
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
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    23 марта 2024, 02:39 • Новости дня

    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»

    Захарова поблагодарила генсека ООН Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокусе»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокус Сити Холле», во время которого погибли 40 человек и госпитализированы с ранениями 145.

    «Генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе. Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее она осудила реакцию ООН на теракт, когда офис генерального секретаря заявил, что Гутерриш «опечален (sadden) сообщениями о стрельбе».

    «ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова. По словам Захаровой, случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (50)
    22 марта 2024, 20:26 • Новости дня
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    О стрельбе, которая была слышна в пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили очевидцы.

    Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.

    В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.

    Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.

    По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.

    По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.

    Коментарии (50)
    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    Коментарии (16)
    22 марта 2024, 21:37 • Новости дня
    ЦОС ФСБ: Спецслужбы предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» есть погибшие и пострадавшие, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Об этом пишет ТАСС.

    Как указали в ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с произошедшим в концертном зале. В ведомстве добавили, что стрельба началась перед концертом музыкальной группы «Пикник», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности.

    Коментарии (21)
    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    22 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    На северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По словам корреспондента РИА «Новости», в партер зала ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, а после этого бросили гранату или зажигательную шашку.

    Людям пришлось лечь на пол, чтобы спастись от стрельбы, а затем постепенно выползать из зала.

    «Многим удалось выбраться», – рассказал он.

    По данным СМИ, в здании концертного зала горит кровля, через некоторое время она начала рушиться. В здании может находиться около 100 человек.

    На место выехали ОМОН и СОБР, есть раненые.

    Коментарии (28)
    22 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Очевидица рассказала о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    Очевидица рассказала о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из посетительниц концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где в пятницу неизвестные открыли огонь, рассказала о начале стрельбы.

    По словам женщины, около восьми часов вечера прозвучал одиночный выстрел, затем серия выстрелов, передает РЕН ТВ.

    Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 21:24 • Новости дня
    Из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек
    Из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожарные вывели 100 человек из подвала в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба МЧС.

    Отмечается, что на крыше концертного зала до сих пор находятся люди, которые ожидают помощи, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

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    23 марта 2024, 00:47 • Новости дня
    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте

    Президент Сербии Вучич: Теракт в Москве похож на методы одного государства, не Америки

    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Президент Сербии Александр Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей мировой державы. Прямо эту державу он не назвал.

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь, передает ТАСС.

    «Седьмого марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий», – заявил Вучич в эфире TV Prva. Вучич добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.

    Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии в свете трагедии в «Крокус-Сити» на 9.00 (11.00 мск).

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.

    Кроме них, еще целый ряд стран со всех концов планеты выразили соболезнование в связи с трагедией в «Крокус-холле» и осудили теракт.

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    22 марта 2024, 21:10 • Новости дня
    Участники группы «Пикник» не пострадали при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    Участники группы «Пикник» не пострадали при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены музыкальной группы «Пикник», выступление которой должно было состояться в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, не пострадали.

    Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, музыканты эвакуированы из комплекса.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, есть раненые.

    Коментарии (3)
    22 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию
    Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным МЧС России, для тушения концертного зала «Крокус Сити Холл» задействовали вертолеты.

    Один из них ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету, передает РИА «Новости».

    Напомним, после стрельбы в пятницу вечером в здании начался пожар. Огонь начал распространяться после того, как неизвестные бросили гранату или зажигательную шашку.

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    22 марта 2024, 21:27 • Новости дня
    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности
    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности
    @ Роман Денисов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» сейчас идет тушение пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

    «Основные усилия направлены на поиск и спасение людей», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что после стрельбы начался пожар в здании. Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 21:49 • Новости дня
    В Москве отменили массовые мероприятия из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    В Москве отменили массовые мероприятия из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    @ Ирина Вельматова/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве в выходные в связи с произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Собянин в своем Telegram-канале написал, что в эти выходные в Москве будут отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. «Прошу с пониманием отнестись к этой мере», – добавил он.

    Ранее ФСБ сообщила о погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    Бойцы ОМОН и СОБР прибыли к зданию «Крокус Сити Холл»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения ОМОН и СОБР находятся у здания «Крокус Сити Холл», где ранее началась стрельба и пожар.

    Напомним, на северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции. В здании проходил концерт группы «Пикник». 

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    22 марта 2024, 21:13 • Новости дня
    Десятки бригад скорой помощи выехали в Красногорск после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    Десятки бригад скорой помощи выехали в Красногорск после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Как сообщил Минздрав Подмосковья, к «Крокус Сити Холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, неизвестные в пятницу открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл», есть раненые. После стрельбы в комплексе произошел пожар.

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