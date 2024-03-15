В Крыму заочно осудили вступившего в ВСУ местного жителя

Tекст: Алексей Дегтярев

Местного жителя признали виновным в госизмене и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Суд установил, что в феврале 2022 года мужчина вступил в радиотехническую бригаду ПВО ВСУ. Он прошел специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие. С этого момента он участвует в боевых действиях против ВС России.

Его действия выявили сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Он объявлен в розыск.

Ранее УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций российской армии, передавая данные ВСУ.