Гладков: Участник теробороны погиб в Грайвороне при обстреле ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина был одним из наиболее активных участников, он помогал вывозить мирных жителей, обеспечивать безопасность в родном округе, отметил Гладков в своем Telegram-канале.

Утром в пятницу он заступил на дежурство из-за сложной оперативной обстановки, в момент обстрела он был на улице. Мужчина получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также в ходе обстрела поражено дорожное полотно в центре Грайворона, посечены соседние здания торговых площадей. Повреждены семь частных жилых домов, два гаража и два легковых автомобиля.

В четверг при обстреле ВСУ Грайворона ранения получили четыре человека.