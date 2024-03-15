Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.0 комментариев
Участник теробороны погиб в Грайвороне при обстреле ВСУ
Гладков: Участник теробороны погиб в Грайвороне при обстреле ВСУ
Украинские военные обстреляли город Грайворон в Белгородской области в пятницу, погиб мужчина – участник территориальной самообороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Мужчина был одним из наиболее активных участников, он помогал вывозить мирных жителей, обеспечивать безопасность в родном округе, отметил Гладков в своем Telegram-канале.
Утром в пятницу он заступил на дежурство из-за сложной оперативной обстановки, в момент обстрела он был на улице. Мужчина получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Также в ходе обстрела поражено дорожное полотно в центре Грайворона, посечены соседние здания торговых площадей. Повреждены семь частных жилых домов, два гаража и два легковых автомобиля.
В четверг при обстреле ВСУ Грайворона ранения получили четыре человека.