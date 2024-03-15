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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    18 комментариев
    15 марта 2024, 08:50 • Новости дня

    Над Липецкой областью подавлены два беспилотника ВСУ

    Артамонов: Над Липецкой областью подавлены два беспилотника ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Средства радиоэлектронной борьбы подавили два беспилотника ВСУ в Становлянском округе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Он написал в своем Telegram-канале, что произошло это на безопасном расстоянии от жилых домов. На земле разрушений нет, никто не пострадал.

    Кроме того, губернатор дал отбой воздушной тревоги, которая ранее была объявлена в области из-за приближения БПЛА.

    В конце февраля на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке были обнаружены и обезврежены части подавленного украинского БПЛА.

    14 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует послать французские войска в Одессу, утверждает издание Le Monde.

    По данным газеты Le Monde, об этом французский лидер заявил в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ в узком кругу гостей мероприятия, передает «Коммерсант».

    «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», – приводит издание слова Макрона.

    Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Газета La Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.

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    14 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грозившего устроить танцы с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве украинского боевика Николая Томайчука с позывным «Танцор» уничтожили на украинской территории.

    О гибели Томайчука сообщил городской совет Каменец-Подольска, передает РИА «Новости».

    Томайчук руководил подразделением на северо-восточном направлении, у него имелась награда от предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, передают «Аргументы и факты».

    До начала СВО «Танцор» работал хореографом и детским аниматором, после начала он вступил в тероборону. В одном из роликов в соцсетях он пообещал исполнить танец на Красной площади, на крыше Мавзолея.

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    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области сообщил о ситуации в Грайвороне

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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    14 марта 2024, 21:32 • Новости дня
    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами отправлен на Украину, об этом сообщил министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев.

    По его словам, эшелон был отправлен 7 марта. Тагарев сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов (около 85 тыс. евро), передает ТАСС.

    Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.

    Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость в стране.

    В сентябре 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

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    14 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область

    Губернатор Старовойт: Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область

    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что бойцы пограничной службы ФСБ и ВС России пресекли попытку и не позволят украинским террористам сделать это в будущем.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о перехвате беспилотников ВСУ над Курской областью.

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    14 марта 2024, 12:59 • Новости дня
    Подростка в Петербурге арестовали за работу на украинские кол-центры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали несовершеннолетнего в Петербурге по подозрению в работе на мошеннические украинские кол-центры, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Подозреваемому 16 лет, правоохранители считают, что он имеет отношение к преступлению, связанному с неправомерным доступом к компьютерной информации, написала Волк в своем Telegram-канале.

    По версии следствия, подросток осуществлял техподдержку кол-центров злоумышленников. Инструкции ему передавали кураторы с Украины. Он должен был поддерживать функционирование оборудования, обеспечивающего подмену номеров при звонках из украинских кол-центров.

    Мошенники звонили с украинской территории, а потерпевшие при этом наблюдали телефонные номера российских операторов. Эту работу подросток нашел в теневом сегменте интернета.

    В Петербурге организаторы доставили юноше на съемные квартиры четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, ноутбук со специализированным ПО. Для конспирации он менял квартиры каждую неделю, не реже раза в сутки он менял сим-карты в слотах сим-банков.

    Позже удалось установить еще двух сообщников, которые также выполняли функции сисадминов и работали на схожих условиях.

    Самый взрослый из них каждые семь дней получал из Москвы около 3 тыс. сим-карт, которые распределял между соучастниками. Дела завели по статье о мошенничестве, их объединили в одно производство. Подозреваемых поместили под стражу.

    Весной 2023 года силовики пресекли деятельность в Москве мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.

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    14 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    Росгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ возле Теткино в Курской области
    Росгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ возле Теткино в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Росгвардейцы и ВС России отражают атаку украинских диверсионно-разведывательных групп у населенного пункта Теткино в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Подразделения Росгвардии отражают нападения украинских ДРГ у Теткино, они ведут бой совместно с военнослужащими ВС России и сотрудниками Пограничного управления ФСБ, сказали в ведомстве ТАСС.

    Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил местных жителей об опасности атаки беспилотников. Он отметил, что средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

    До этого в четверг Старовойт сообщал, что украинская ДРГ безуспешно попыталась войти в поселок Теткино Курской области, ее атаку отразили.

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    14 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    Украинские военные атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

    В Telegram-канале станции указано, что был зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции около забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

    В частности, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

    «Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) значительно возросла, риск возникновения ЧП повышен.

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    14 марта 2024, 16:35 • Новости дня
    Столтенберг признал, что Киев наносил удары по ЧФ России ракетами НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киев наносил удары по Черноморскому флоту России ракетами НАТО

    Столтенберг признал, что Киев наносил удары по ЧФ России ракетами НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО», передает ТАСС.

    При этом Столтенберг отметил, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву. Кроме того, генсек НАТО добавил, что НАТО не видит прямой военной угрозы своим странам со стороны России, включая Финляндию.

    До этого Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    14 марта 2024, 14:35 • Новости дня
    Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву необходимы еще снаряды, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Он отметил, что новые поставки нужны прямо сейчас, так как «каждый день задержки отразится на поле боя», передает ТАСС.

    Столтенберг добавил, что расположенные в Европе страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону 470 млрд долларов, что составит 2% от их суммарного ВВП.

    Ранее премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину.

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    14 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Бундестаг отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
    Бундестаг отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus, следует из трансляции заседания, которую ведут местные телеканалы.

    За то, чтобы отклонить резолюцию, выступили 495 депутатов из 690, против – 190, пять депутатов воздержались, передает ТАСС.

    Ранее оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    14 марта 2024, 12:39 • Новости дня
    В ВСУ возмутились словами Зеленского об остановке наступления ВС России

    DR: Украинские военные раскритиковали слова Зеленского об остановке наступления ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные скептически отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление ВС России удалось остановить, пишет DR.

    По данным материала, солдаты артиллерийской части заявление встретили «кривой ухмылкой», передает РИА «Новости».

    Автор материала уверяет, что это – не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное.

    Кроме того, в материале указано, что украинские военные жалуются на острую нехватку боеприпасов и снаряжения.

    Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский заявляет о якобы благоприятной для ВСУ ситуации на фронте, однако в реальности дела обстоят иначе.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина отказывается от нового «контрнаступа» в пользу контрударов.

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    14 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Зеленского уличили во вранье о Российской армии

    Newsweek: Зеленский обманул Запад словами об остановке наступления ВС России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о якобы благоприятной для ВСУ ситуации на фронте, однако в реальности дела обстоят иначе, обратили внимание американские СМИ.

    Журналист Дэвид Бреннан в статье для издания Newsweek написал, что российские войска добиваются новых территориальных успехов, а Зеленский в это время говорит, что «силы Москвы остановлены». Крупные западные СМИ, как отметил автор статьи, пишут, что российские войска все еще продвигаются вперед на всех направлениях, передает РИА «Новости».

    Зеленский в интервью французским СМИ заявил ранее, что наступление России якобы удалось остановить. При этом главком ВСУ Александр Сырский говорит об обратном: он назвал ситуацию на фронте сложной из-за наступления российских войск.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина отказывается от нового «контрнаступа» в пользу контрударов.

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