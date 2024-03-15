Прокуратура решила отложить слушания по делу Трампа и порноактрисы

Прокуратура попросила отсрочить на 30 дней слушания по делу Трампа о подлоге документов при выплате порноактрисе

Tекст: Денис Тельманов

Сторона обвинения дополнительно предоставила в среду около 31 тыс. страниц различных записей, которые касаются этого дела и заявила, что «не возражает против переноса на срок до 30 дней» даты начала слушаний с тем, чтобы адвокаты Трампа смогли ознакомиться с новыми материалами, сообщила газета The New York Times, в распоряжение которой попало ходатайство, передает ТАСС.



Поводом к расследованию, связанному с порноактрисой Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд), стала публикация газеты The Wall Street Journal о том, что за месяц до победы Трампа на выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн выплатил актрисе 130 тыс. долларов, чтобы она не распространяла информацию об интимной связи с Трампом с 2006 по 2007 годы.

Также отмечается, что представители Трампа хотят отложить начало рассмотрения дела по существу до оглашения решения Верховного суда по вопросу о наличии у экс-президента иммунитета от уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что судья округа Фултон аннулировал шесть из 41 обвинительного пункта, выдвинутого против экс-президента США Дональда Трампа и его соответчиков по делу о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.

В пунктах, которые были аннулированы, речь идет о подстрекательстве к нарушению присяги государственными служащими.