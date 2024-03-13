В Счетной палате обсудили интеграцию новых регионов в правовое пространство России

В Счетной палате обсудили интеграцию новых регионов в социально-экономическое и правовое пространство страны

«Сегодня в новых субъектах создана легитимная система органов власти. Новые регионы стали неотъемлемой частью бюджетного процесса Российской Федерации, межбюджетных отношений. И, конечно, без выстраивания системы финансового бюджетного контроля и внешнего государственного аудита невозможно эффективное управление», – приводятся слова Изотовой на сайте Счетной палаты.

Изотова подробно рассказала о проделанной работе по оказанию помощи и поддержки новым территориям, результатом которой стала необходимая правовая основа для функционирования КСО на региональном уровне, разработанная совместно с законодательными органами новых территорий.

«В течение 2023 года оказывалась необходимая консультативная помощь, в том числе по вопросам штатной численности, структуры, подбора кандидатур сотрудников, подготовки регламентов, регистрации юридического лица и другим вопросам. Мы продолжим наше интенсивное взаимодействие», – отметила она.

Не менее важное внимание отведено методологической поддержке КСО новых регионов по вопросам организации государственного финансового контроля, а также обмену опытом и совершенствованию профессиональных знаний.

Говоря о ключевых задачах на ближайшую перспективу, Изотова отметила необходимость организации в новых регионах работы, связанной с проведением проверок исполнения бюджета: «Данный вопрос находится в фокусе внимания всех новых территорий – проведение оперативного анализа исполнения бюджета, который должен быть реализован по итогам первого квартала 2024 года. Счетная палата будет оказывать всестороннюю поддержку для реализации этой задачи».

Замминистра финансов Алексей Лавров в свою очередь отметил важность расширения межрегионального взаимодействия субъектов новых регионов с теми субъектами, которые имеют развитые системы внутреннего финансового контроля, значительный опыт и необходимую методическую базу. «Необходимо окончательно завершить процесс формирования органов финансового контроля и утвердить план контрольных мероприятий. Минфин в свою очередь готов оказывать различную методическую помощь, в том числе в режиме горячей линии», – подчеркнул Лавров.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев рассказал об итогах работы ведомства с новыми территориями. Он отметил, что ключевыми задачами ФНС было максимально повысить уровень жизни населения, улучшить экономические показатели и обеспечить незаметный переход к российской правовой базе.

«В 2023 году в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях – было собрано 210 млрд руб. налоговых платежей. Собираемость налогов в ДНР и ЛНР в прошлом году выросла на 34% по сравнению с 2022 годом при одновременном снижении налоговой нагрузки», – подчеркнул Чекмышев.

Замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов рассказал об организации работы казначейских органов в новых регионах. Он отметил, что территориальные органы были оперативно переведены на работу по российским стандартам. Проведена работа по созданию нормативной базы – утверждены положение и состав контрольных комиссий.

«Планы по проведению контрольных мероприятий выполняются, для этого в том числе привлекаются сотрудники ведомства. В 2023 году в ЛНР и ДНР было проведено 39 выездных неплановых проверок, выявлено нарушений на 326 млн рублей. Направлено 20 представлений, 13 из них уже исполнено. Работа идет в стандартном формате», – сообщил Демидов.

Подводя итоги мероприятия, Изотова еще раз отметила важность организации системной работы по интеграции новых регионов, чтобы люди, проживающие на этих территориях, чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству страны.