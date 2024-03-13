Эксперты подвели итоги встречи Путина с выпускниками проекта «Лидеры России»

Tекст: Ольга Никитина

Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал, что сам является выпускником конкурса «Лидеры России. Политика» и может судить о продуктивности программы. «Для конкурсантов, конечно, это многоступенчатый трудоемкий процесс. Чтобы дойти от подачи заявки до победы в конкурсе, требуется достаточно серьезное напряжение, причем напряжение, в том числе, в стрессовых ситуациях. Безусловно, ведется достаточно жесткий отбор, очень высок уровень конкурсантов со всей страны. Думаю, что таким же образом отбор происходит и по всем остальным трекам, ведь конкурс «Лидеры России» развивается, появляются специализированные измерения», – отметил он.

Кирьянов обратил внимание на то, что Путин в своем послании говорил о востребованности программы «Лидеры России», чтобы готовить управленцев и специалистов по своим сферам деятельности из числа тех, кто сегодня является участником спецоперации. «Это, конечно же, верное решение, которое даст возможность людям действительно повысить свой образовательный уровень и в течение определенного срока решать задачи, которые очень близки к практике», – заметил депутат, добавив, что у победителей конкурсов «Лидеры России» есть возможность получения и дополнительного образования.

В свою очередь политтехнолог, философ, депутат Госдумы Олег Матвейчев напомнил, что в России в 1990-е практически отсутствовала кадровая политика, во власть попадали люди по совершенно случайному принципу. «Самой страшной бедой было то, что во власть широким потоком хлынул криминал, – люди судимые, представители различных преступных группировок и так далее», – отметил он.

«С приходом к власти Владимира Путина начались кадровые изменения: были приняты соответствующие законы о государственной службе, было создано в администрации президента соответствующее Управление по государственной службе, позже было создано и Управление по борьбе с коррупцией, и многие другие. Вместе все эти меры позволили упорядочить кадровый процесс в 2000-х. Во власти избавились от криминала, постепенно стали улучшать кадровый состав, но все же мало того, что у человека нет криминального прошлого, руководители должны быть еще и эффективными управленцами», – подчеркнул Матвейчев.

Политтехнолог указал, что именно кадровые конкурсы могут выявить эффективных управленцев. «Появилось понятие кадрового резерва. В кадровый резерв можно попасть, только получив определенные заслуги и рекомендации, которые объективно проверяемы. Все это открытые документы, то есть налажена полная прозрачность кадровой службы», – перечислил он, добавив, что качество кадров в настоящее время улучшилось. На госслужбу должны попадать люди честные и профессиональные, и это главный принцип, подчеркнул Матвейчев.

Кадровый конкурс «Лидеры России» является крупнейшим в мире, отметил политолог, журналист, политический эксперт Александр Асафов. «Это тот прямой социальный лифт, который позволяет людям реализовать свои амбиции, приняв участие и в госуправлении, и в работе крупных вертикально интегрированных корпораций. Подобные конкурсы – это явление уникальное. Мы видим, что это еще и, безусловно, ответ на запросы системы на свежую кровь и новые мысли в управлении самых различных направлений», – отметил эксперт.

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Юлия Оглоблина выразила уверенность, что конкурс «Лидеры России» способствует созданию эффективно работающих социальных лифтов. «На себе и своем примере я могу об этом уверенно сказать, потому что благодаря победе в конкурсе «Лидеры России. Политика» мне открылась возможность пройти обучение в Высшей школе управления РАНХиГС вместе с федеральными, уже действующими политиками», – рассказала она. «Без всей той базы, полученной в ходе участия в конкурсе «Лидеры России. Политика», я уверена, что победить на выборах мне было бы сложно и вряд ли возможно», – отметила Оглоблина.

Как отметил член научно-методического совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», кандидат политических наук Арсений Майоров, встреча Путина с «Лидерами России» показательна тем, что победители конкурса получают наивысшее признание от лица руководителя страны. «Вероятно, это наиболее явное подтверждение того, что трудный путь к победе был пройден не зря, и победители действительно кратно повысили свой профессиональный статус, заслужив доверие со стороны высших инстанций власти», – считает он.

«Очевидно, что для любого государства важным является выстраивание понятных и предсказуемых механизмов обновления кадров, но именно в России процесс решения кадровых вызовов вышел далеко за пределы формализованного подхода и привел к появлению чего-то большего, чем, вероятно, ожидали даже сами организаторы конкурса – пространства встречи людей самых разных статусов, с самыми разными опытом и подходами, мыслями и мечтами, но объединенных любовью к своей стране», – указал Майоров.

«В этом контексте неудивительно, что Владимиру Путину раз за разом приятно и интересно встречаться с победителями конкурса «Лидеры России», ведь в них он находит своих верных соратников и единомышленников», – добавил он.

В ходе встречи с «Лидерами России» Путин заявил, что самым сильным оружием нашей страны является сплоченность народа и его преданность Родине.