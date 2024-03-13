Байден набрал голоса делегатов для выдвижения в президенты США

Hill и CNN объявили о получении Байденом достаточного числа голосов делегатов для выдвижения в президенты США

Tекст: Антон Антонов

Как сообщают Hill и CNN, Байден одерживает победу на праймериз в штате Джорджия. По оценке CNN, Байден получает 95,2% голосов, передает РИА «Новости».

Победа в Джорджии дает Байдену голоса более 100 делегатов, которые будут представлять этот штат на национальном съезде партии в августе в Чикаго. Чтобы стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, требуется поддержка 1968 делегатов. С голосами Джорджии Байден набирает 1970, передает ТАСС.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп, претендующий на участие в выборах осенью 2024 года от Республиканской партии, позвал Байдена на дебаты. Байден заявил, что примет решение о том, участвовать ли в теледебатах с Трампом, в зависимости от поведения последнего.