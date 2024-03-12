Каракас запретил Аргентине использовать воздушное пространство Венесуэлы

Каракас запретил самолетам из Аргентины или направляющимся туда использовать воздушное пространство Венесуэлы

Tекст: Антон Антонов

Хиль в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнул, что запрет будет действовать, пока венесуэльской компании не возместят «ущерб, причиненный в результате совершенных незаконных действий», передает РИА «Новости».

В МИД Венесуэлы считают, что Аргентина пытается «угодить своим опекунам с севера». Хиль заявил, что «неонацистское правительство» Аргентины «покорно и послушно своему имперскому хозяину».

Комментируя слова официального представителя президента Аргентины Мануэля Адорни о том, что Буэнос-Айрес начал ответные действия против Каракаса, Хиль назвал Адорни человеком «с каменным лицом». По словам министра, Аргентина притворяется, что «не замечает последствий своих актов пиратства и грабежа в отношении Венесуэлы, преступных деяний против Emtrasur, о которых было неоднократно заявлено».

В июне 2022 года в аргентинском аэропорту после запроса властей США был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Emtrasur. США утверждают, что самолет раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции, и был приобретен в нарушение американских санкций. 12 февраля 2024 года самолет перегнали в США. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.