У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.0 комментариев
Каракас запретил Аргентине использовать воздушное пространство Венесуэлы
Каракас запретил самолетам из Аргентины или направляющимся туда использовать воздушное пространство Венесуэлы
Самолетам, которые вылетают из Аргентины или направляются туда, запрещено использовать воздушное пространство Венесуэлы в связи с конфискацией грузового самолета венесуэльской Emtrasur, заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль.
Хиль в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнул, что запрет будет действовать, пока венесуэльской компании не возместят «ущерб, причиненный в результате совершенных незаконных действий», передает РИА «Новости».
В МИД Венесуэлы считают, что Аргентина пытается «угодить своим опекунам с севера». Хиль заявил, что «неонацистское правительство» Аргентины «покорно и послушно своему имперскому хозяину».
Комментируя слова официального представителя президента Аргентины Мануэля Адорни о том, что Буэнос-Айрес начал ответные действия против Каракаса, Хиль назвал Адорни человеком «с каменным лицом». По словам министра, Аргентина притворяется, что «не замечает последствий своих актов пиратства и грабежа в отношении Венесуэлы, преступных деяний против Emtrasur, о которых было неоднократно заявлено».
В июне 2022 года в аргентинском аэропорту после запроса властей США был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Emtrasur. США утверждают, что самолет раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции, и был приобретен в нарушение американских санкций. 12 февраля 2024 года самолет перегнали в США. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.