Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Спикер Сейма Польши заявил, что его жена в случае войны попадет на фронт
Спикер Сейма Польши Шимон Холовня заявил порталу Tarnogorski.info, что в случае войны на фронт пойдет его жена.
Он рассказал, что в случае вооруженного конфликта его жена отправится на фронт и может умереть. Холовня подчеркнул, что не хочет этого, передает РИА «Новости».
Жена спикера польского Сейма Уршула Бжезиньская-Холовня является офицером ВВС и пилотом истребителя МиГ-29.
Ранее командующий войсками теробороны Польши Веслав Кукула сообщил о существовании планов по разработке польских беспилотников, которые ведомство считает возможностью компенсировать огромное преимущество России в живой силе и технике.