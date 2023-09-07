Польша придумала способ компенсировать преимущество России в силе и технике

В Минобороны Польши заявили о намерении разработать польские беспилотники

Tекст: Антон Никитин

Военачальник рассказал американскому изданию Defense One, что польские военные наблюдают за боевыми действиями на Украине и анализируют полученную информацию об использовании беспилотников. По его словам, большинство повреждений гаубицы получают именно от атак беспилотников, передает ТАСС.

Командующий Войсками территориальной обороны Польши также сообщил, что ведомство считает беспилотники возможностью компенсировать огромное преимущество России в живой силе и технике и планирует «значительно вложиться» в беспилотники, в том числе разработать польские. Он пояснил, что Варшаве зачастую продают оружие разработки 30-летней давности, которое «через 30 лет не будет в порядке». Кроме того, приоритетной задачей Варшава, по словам Кукулы, видит приобретение технологий защиты от дронов. Военачальник выразил уверенность, что результат войны будет виден не столько на поле боя, сколько в промышленности.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Международном салоне военной промышленности в Кельце объявил, что польское правительство вложит более 200 млн долларов в запуск второго предприятия по производству самоходных гаубиц Krab. По его словам, это позволит создать новые производственные помещения и наладить ежегодное производство около 50 самоходных гаубиц Krab, которые хорошо показали себя на Украине.

Накануне в Британии назвали «сигналом Путину» усиление ВС Польши на границе с Россией. Ранее силы ОДКБ в Белоруссии разгромили у польской границы условного противника.