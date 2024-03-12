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Археологи установили возраст захоронения младенцев за полярным кругом
Возраст детского захоронения, найденного за полярным кругом, определили исследователи Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), результаты были опубликованы в журнале «Археология Евразийских степей», сообщили в пресс-службе вуза.
Сибирские археологи в 2016–2018 годах на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе ЯНАО открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI, где обнаружили позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в могильник Нум-хибя-сихэри VIа, передает РИА «Новости».
Ученые предположили, что памятник является кладбищем северных селькупов, периодически приплывавших в низовья реки Таз для рыболовного промысла.
Как отметил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев, практически все найденные в захоронениях останки – младенцы в возрасте пяти-восьми месяцев, есть и захоронение девочки шести-восьми лет, что позволяет сделать предположение о том, что это именно детское кладбище. Он добавил, что невозможно точно ответить на вопрос, но, судя по всему, мужчины и женщины всей семьей или родом, а грудные дети просто не могли перенести путешествие.
Ученым пока не удалось выяснить, было ли захоронение одномоментным, они отметили, что при раскопках в почве были найдены угольки, а это означает, что ее отогревали при подготовке могил и делали это, вероятно, весной или осенью.
«Население в этих местах появилось несколько тысяч лет назад, так что говорить можно именно о конкретной группе селькупов, оставивших детский некрополь. Для селькупов характерны верования в разных богов и духов, а также элементы шаманизма. Они были знакомы с православной традицией, но полноценными христианами не были, лишь использовали элементы православного культа и символики (кресты, образки). В захоронениях они обычно расположены рядом с погребенным в районе талии и бедер, у детей были завернуты в тряпочки, то есть, скорее всего, использовались как обереги», – сообщил Ткачев.
Ранее гробницу времен ледникового периода обнаружили в Германии.