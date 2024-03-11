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В Подмосковье назвали сроки начала масштабного ремонта дорог
Губернатор Московской области Воробьев: Масштабный ремонт дорог начнется с середины апреля
Активная стадия ремонта региональных и муниципальных дорог в Подмосковье начнется с середины апреля, всего в этом году планируется отремонтировать свыше 1 тыс. дорог, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как указал Воробьев, сейчас снег будет постепенно таять, поэтому важно обратить внимание на состояние дорог – и муниципальных, и региональных. По его словам, самая активная стадия ремонта начнется с середины апреля, традиционно в это время Подмосковье переходит в фазу плюсовых температур, и значит, можно вести эту работу более масштабно, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Отмечается, что в этом году запланировано отремонтировать более 1 тыс. дорог общей протяженностью около 1,2 тыс. километров.
Заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что до мая на территории Подмосковья планируют привести в порядок 13 тыс. остановок. Там, где необходимо, павильоны покрасят, в них восстановят стекла, стенки и лавочки. Также покрасят бордюры на посадочных площадках. Также к маю запланировано восстановить и все поврежденные в результате непогоды дорожные знаки и ограждения, уточнил он.